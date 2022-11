News

"Emergency Declaration - Der Todesflug" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook und Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht "Emergency Declaration - Der Todesflug" (Bisang Seoneon) im März auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der koreanische Action-Thriller kommt am 23.03.2023 in den Handel und wird in der Erstauflage als Ultra HD Blu-ray-Steelbook erhältlich sein. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

