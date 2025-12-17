News
"Dragonfly - Im Zeichen der Libelle" erscheint auf Blu-ray Disc
17.12.2025 (Karsten Serck)
Filmjuwelen veröffentlicht "Dragonfly - Im Zeichen der Libelle" auf Blu-ray Disc. Der Fantasy-Thriller von Tom Shadyac aus dem Jahr 2002 mit Kevin Costner, Kathy Bates, und Susanna Thompson erscheint am 12.03.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind u.a. mehrere Audiokommentare, Featurettes und Deleted Scenes geplant.
