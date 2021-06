News

"Donnie Darko" erscheint als Steelbook 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht "Donnie Darko" im September auf Ultra HD Blu-ray. Nachdem bereits seit dem Frühjahr eine Ultra HD Blu-ray als UK-Import (ohne deutschen Ton) erhältlich ist, erscheint "Donnie Darko" am 23.09.2021 auch in einer deutschen Version.

Die 4K-Edition des Science Fiction-Klassikers von Richard Kelly aus dem Jahr 2001 enthält neben der Kinofassung auch den Director's Cut auf einer zweiten Disc und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Der deutsche und englische Ton werden im DTS HD MA 5.1-Format präsentiert. Erste Bildeindrücke der Ultra HD Blu-ray vermittelt ein 4K-Trailer auf YouTube.

Die Ultra HD Blu-ray-Erstauflage von "Donnie Darko" erscheint als limitiertes Steelbook. Dieses enthält die zwei "Donnie Darko" Ultra HD Blu-rays aber keine Blu-ray Disc. Parallel zum Ultra HD Blu-ray-Steelbook erscheinen auch noch ein 4K remastertes Blu-ray Disc-Steelbook sowie exklusiv im Arthaus-Direktvertrieb eine "Limited Collector's Edition" mit Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc sowie einem Booklet und weiteren Fan-Beigaben.

Donnie Darko (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,35:1 (HDR10 & Dolby Vision)

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 5.1)

Untertitel: Deutsch

Extras:

Disc 1 (Kinofassung):

Audiokommentar von Richard Kelly und Jake Gyllenhaal Audiokommentar von Richard Kelly, Sean McKittrick sowie Drew Barrymore, Jena Malone, Beth Grant, u.v.m. Dokumentation "Deus ex Machina – Die Philosophie von Donnie Darko" Kurzfilm "The Goodbye Place" von Richard Kelly Geschnittene und alternative Szenen mit optionalem Audiokommentar von Richard Kelly Trailer

Disc 2 (Director's Cut):

Audiokommentar von Richard Kelly und Filmemacher Kevin Smith Dokumentation "The Donnie Darko Production Diary" mit optionalem Audiokommentar von Kameramann Steven Poster Archiv-Interviews mit Richard Kelly, Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Drew Barrymore, James Duval, Maggie Gyllenhaal, u.v.m. Featurettes: "They Made Me Do It", "They Made Me Do It Too" and "#1 Fan: A Darkomentary" Storyboard/Film-Vergleich Behind the Scenes / B-Roll Footage Cunning Visions Infomercials Musikvideo: "Mad World" von Gary Jules Bildergalerie, TV Spots, Director’s Cut Trailer

