"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" bereits in diesem Monat auf Disney+

Disney zeigt "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" noch in diesem Monat bei Disney+. Das Marvel-Abenteuer läuft seit dem 04.05.2022 in den deutschen Kinos und soll ab dem 22.06.2022 bei Disney+ starten.

Mit der Veröffentlichung von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc ist im Spätsommer/Herbst zu rechnen. Der VÖ-Termin wurde bislang noch nicht angekündigt.

