Disneys "Cruella" jetzt in 4K & HDR bei Amazon Prime Video & Apple iTunes

Disney bietet "Cruella" jetzt einen Monat nach dem Kinostart nicht nur mit "VIP-Zugang" bei Disney+ sondern alternativ auch zum Kauf in 4K & HDR bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store an. Dort ist der Film zum gleichen Preis von 21,99 EUR erhältlich aber nach dem Kauf unabhängig von einem bestehenden Abo nutzbar. Apple unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und präsentiert "Cruella" inklusive einem englischen Dolby Atmos-Mix sowie deutschem Dolby Digital Plus 7.1-Ton.

Mit der Blu-ray Disc-Veröffentlichung von "Cruella" ist im Herbst zu rechnen.

Auch Marvels "Black Widow" soll direkt zum Kinostart (ab 09.07.) bei Disney+ zu sehen sein und dürfte dann ebenfalls rund einen Monat später auch bei anderen Streaming-Anbietern erhältlich sein.

www.disneyplus.com

