Disney: Vorverkauf für "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" beginnt

Disney hat heute den Vorverkauf für "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" in Deutschland gestartet. Kino-Tickets können rund einen Monat vor dem Kinostart bereits erworben werden.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ist der fünfte Film der Phase 4 im "Marvel Cinematic Universe" (MCU). Nach seinem Gastauftritt in "Spider-Man: No Way Home" soll der nächste "Doctor Strange" Solo-Film von Sam Raimi mit Benedict Cumberbatch am 04.05.2022 in den deutschen Kinos starten.

Mit der Veröffentlichung auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc ist im Spätsommer/Herbst zu rechnen.

