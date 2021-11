News

"Fluch der Karibik" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Disney veröffentlicht "Fluch der Karibik" (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) auf Ultra HD Blu-ray. Der erste Teil der Seeräuber-Action-Reihe mit Johnny Depp aus dem Jahr 2003 wurde in den USA für den 03.01.2022 auf Ultra HD Blu-ray angekündigt. Die Ultra HD Blu-ray wird mit einem englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein.

Für Deutschland ist bislang noch kein VÖ-Termin bekannt. In den USA wurde bereits 2017 "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" (Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales) auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht, der hierzulande bislang nur auf Blu-ray Disc erschienen ist.

