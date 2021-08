News

Disney+ mit 116 Millionen Abonnenten

Disney+ hat inzwischen weltweit über 116 Millionen Abonnenten. Das teilte der Disney-Konzern im Rahmen der Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das letzte Quartal mit. Gegenüber dem Vorjahr konnte Disney seine Abonnentenzahlen von damals 57.5 Millionen verdoppeln.

Disney+ startete am 12.11.2019 zunächst in den USA und ist in Deutschland seit dem 24.03.2020 verfügbar. Derzeit kostet ein Abo von Disney+ 8,99 EUR im Monat bzw. 89,90 EUR pro Jahr.

Während Disney+ anfangs vor allem mit exklusiven "Originals" wie der Star Wars-Serie "The Mandalorian" neue Abonnenten gewinnen konnte, ist es in den letzten Monaten etwas ruhiger geworden obwohl sich bereits zahlreiche weitere Star Wars & Marvel-Serien in Produktion befinden. Dafür konnte Disney+ zuletzt auch erfolgreich die neuesten Kino-Filme wie "Cruella", "Black Widow" und "Jungle Cruise" vermarkten, die allerdings nicht im Abo-Preis inklusive sind sondern als "VIP-Zugang" für jeweils 21,99 EUR Aufpreis angeboten werden.

www.disneyplus.com

