Disney-Klassiker "Schneewittchen und die sieben Zwerge" im Oktober auf 4K Ultra HD Blu-ray

Disney veröffentlicht "Schneewittchen und die sieben Zwerge" (Snow White and the Seven Dwarfs) im Oktober auf Ultra HD Blu-ray. Der Disney-Klassiker aus dem Jahr 1937 erscheint in Deutschland am 13.10.2023 auf Ultra HD Blu-ray - zeitgleich mit der neuen Realverfilmung von "Arielle, die Meerjungfrau".

Bereits im Juni wurde "Cinderella" auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht.

