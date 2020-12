News

Die Sky Ticket-Highlights im Dezember

Sky präsentiert für Sky Ticket-Abonnenten im Dezember die folgenden neuen Serien und Filme:

Serien, Shows & Dokumentationen:

• Two Weeks to Live S1 (4.12.)

• Dr. Ts tierische Notaufnahme S1 (2.12.) – Nat Geo Wild

• Showbiz Kids (6.12., Dokumentation)

• Die Rückkehr zur Titanic (6.12., Dokumentation) – Nat Geo

• Weihnachten bei den Moodys S1 (7.12.)

• Matze Knops Homeoffice: Der Jahresrückblick (7.12.)

• Burden of Truth S2 (7.12.) – Universal TV

• Betty S1 (8.12)

• Wynonna Earp S3 (9.12.) – Syfy

• Finding the Way Home (13.12., Dokumentation)

• Pristine Seas Project: Zum Schutz der Meere (15.12., Dokumentation) – Nat Geo Wild

• Street Outlaws: Memphis S1 (16.12.) - Discovery

• Riviera S3 (17.12.)

• Warrior S2 (18.12.) jetzt auch auf Deutsch

• His Dark Materials S2 (21.12.)

• Das Verschwinden der Susan Cox Powell S1 (21.12.)

• Eine Liga für sich – Buschis Sechserkette (Jahresrückblick am 21.12.)

• S.W.A.T. S4.1 (ab 23.12.)

• Der Doktor und das liebe Vieh S1 (24.12.)

• Tierische Superhelden S1 (24.12.) – Spiegel TV Wissen

• Kleopatra – Macht, Intrigen, Luxus (26.12., Dokumentation) – Spiegel Geschichte

• My Name is Francesco Totti (26.12., Dokumentation)

• Die Könige von New York S1 (28.12.) – Spiegel Geschichte

• Industry S1 (30.12.)

• Red Widow S1 (31.12.) - Fox

Filme:

• Plus One (2.12.)

• Die fantastische Reise des Dr. Dolittle (4.12.)

• Der letzte Bulle (5.12.)

• A Christmas Carol (9.12.)

• 3 Engel für Charlie (11.12.)

• Hell on the Border (12.12.)

• The Lead / Abducted On Air (16.12.)

• Ruf der Wildnis (18.12.)

• Greed (19.12.)

• Little Women (23.12.)

• Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen (24.12.)

• Das perfekte Geheimnis (25.12.)

• Trolls World Tour (26.12.)

• Lassie – Eine abenteuerliche Reise (28.12.)

• Dark Encounter (30.12.)

Weihnachtsfilme (alle ab 1. Dezember):

• Last Christmas (Seit November exklusiv bei Sky)

• Der Polarexpress

• Tatsächlich Liebe

• Die Geister, die ich rief ...

• Buddy - Der Weihnachtself

• Der Goldene Kompass

• Bad Santa

• Arthur Weihnachtsmann

• Gremlins - Kleine Monster

• Wir sind keine Engel

• Weiße Weihnachten (1954)

• Mein Schatz, unsere Familie und ich

• Der Grinch (2000)

• Liebe braucht keine Ferien

• Heimweh nach St. Louis

• Nenn' mich einfach Nikolaus

• Verrückte Weihnachten

• Hilfe, es weihnachtet sehr

• Lieber Weihnachtsmann

• Black Nativity

Weitere Serien- und Film-Neustarts:

• Der seltsame Fall des Benjamin Button (1.12.)

• Transformers (6.12.)

• Bodyguard (7.12.)

• Raising Hope S3-4 (14.12.)

• I am Legend (27.12.)

