News

"Die letzte Festung" in 4K/HDR und auf Blu-ray Disc

"Die letzte Festung" (The Last Castle) erscheint voraussichtlich im Mai erstmals in Deutschland auf Blu-ray Disc. Der Gefängnis-Thriller von Rod Lurie aus dem Jahr 2001 mit Robert Redford und James Gandolfini soll laut Angaben von jpc.de am 27.05.2021 auf Blu-ray Disc erscheinen.

Bereits jetzt ist "Die letzte Festung" im Apple iTunes Store auch in 4K mit Dolby Vision HDR erhältlich. Eine Ultra HD Blu-ray wurde aber bislang noch nicht angekündigt.