"Die Legende von Ochi" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
04.05.2025 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Die Legende von Ochi" (The Legend of Ochi) auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das Fantasy-Abenteuer von Isaiah Saxon mit Helena Zengel, Finn Wolfhard, Emily Watson und Willem Dafoe erscheint am 28.08.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook und einfache Blu-ray Disc.
Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird mit englischem und deutschen DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Audiokommentar, ein Interview mit Helena Zengel, ein Making Of und Trailer geplant.
