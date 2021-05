News

"Die Frauen von Stepford" erstmals auf Blu-ray Disc

Paramount veröffentlicht "Die Frauen von Stepford" (Stepford Wives) im Juni auf Blu-ray Disc. Das 2004er Remake des Horror-Klassikers aus dem Jahr 1975 mit Nicole Kidman erscheint am 03.06.2021 inklusive Bonus-Material wie Audio-Kommentar und Making of erstmals in Deutschland auf Blu-ray Disc.

Die Frauen von Stepford (Blu-ray Disc)

Bild: 1,78:1

Ton: Deutsch (Dolby Digital 5.1), Englisch (DTS HD MA 5.1)

Extras:

Regiekommentar von Frank Oz, Eine perfekte Welt: Making of "Die Frauen von Stepford", Stepford: Eine Definition, Die Architekten, Die Gattinnen, Die Gatten, Unveröffentlichte, erweiterte und verpatzte Szenen, Trailer