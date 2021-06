News

Die Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

Nach "Indiana Jones" erscheinen in dieser Woche gleich noch zahlreiche weitere Klassiker der letzten Jahrzehnte wie "Basic Instinct", "Gattaca" und "In The Line of Fire" auf Ultra HD Blu-ray. Außerdem gibt es "Shadow in the Clowd" in einer günstigeren Ultra HD Blu-ray-Version, die beiden "WiXXer"-Filme in neuen Mediabook-Editionen und eine neue "Geschichten aus der Gruft"-Komplettbox auf Blu-ray Disc:

