Die Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

In dieser Woche gibt es wieder nur wenige richtige Film-Neuheiten aber dafür immerhin auch einige Klassiker und Serien auf Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray. So erscheint neben "Lord of War" auch die "Harry Potter und der Stein der Weisen Jubiläumsedition" auf Ultra HD Blu-ray und z.B. erstmals die komplette Serie "Ausgerechnet Alaska" in HD auf Blu-ray Disc:

Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche bei Amazon.de

weitere Highlights der kommenden Wochen & Monate:

alle Bluray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten der Woche im Überblick

