Sony: Bis zu 1.000 Euro Cashback für BRAVIA OLED TVs nur noch für kurze Zeit

Bis zum 29. August 2021 gibt es bis zu 1.000 Euro Cashback auf ausgewählte Sony BRAVIA OLED 4K-Fernseher. Der Cashback-Betrag fällt je nach Modell und Bilddiagonale unterschiedlich aus:

KD-48A9: 100 Euro

KE-48A9: 100 Euro

XR-55A80J: 150 Euro

XR-55A83J: 150 Euro

XR-55A84J: 150 Euro

XR-65A80J: 200 Euro

XR-65A83J: 200 Euro

XR-65A84J: 200 Euro

XR-77A80J: 500 Euro

XR-77A83J: 500 Euro

XR-77A84J: 500 Euro

XR-83A90J: 1.000 Euro

Die Aktion gilt nur für teilnehmende Produkte, die in Deutschland in einem Ladengeschäft oder online von einem der nachfolgend genannten autorisierten Vertriebspartner vertrieben werden.: Otto GmbH & Co KG, Expert Warenvertrieb GmbH, MediaSaturn Holding GmbH, Cyberport GmbH, MEDIMAX Zentrale Electronic SE, ElectronicPartner GmbH oder EURONICS Deutschland eG

Alle Teilnahmebedingungen der Cashback-Aktion gibt es unter: https://promotion.teqcycle.com/Home/Terms?campaignUrl=sony-oled-tv-aktion

