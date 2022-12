News

"Devotion": Sonys Piloten-Thriller im "Top Gun"-Look bei Netflix statt im Kino

Sony wird "Devotion" in Deutschland nicht ins Kino bringen. Stattdessen wird der zur Zeit des Korea-Kriegs angesiedelte Piloten-Thriller mit "Top Gun: Maverick"-Star Glen Powell ab dem 20.01.2022 bei Netflix zu sehen sein.

"Devotion" konnte nach dem US-Kinostart im November bislang gerade einmal rund 21 Millionen USD einspielen und wurde außerhalb der USA nur in wenigen Ländern im Kino gezeigt. Immerhin wird der Film in den USA voraussichtlich nicht nur auf Blu-ray Disc sondern laut ersten Handelsinformationen auch auf Ultra HD Blu-ray erscheinen was hierzulande derzeit wegen der Veröffentlichung auf Netflix eher unwahrscheinlich bleiben dürfte.

