"Der Untergang" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

Constantin Film veröffentlicht "Der Untergang" auf Ultra HD Blu-ray. Das Oscar-nominierte Drama von Oliver Hirschbiegel mit Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch und Ulrich Matthes aus dem Jahr 2004 über die letzten Tage Adolf Hitlers erscheint am 26.09.2024 mit deutschem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, Interviews und Making of-Featurettes geplant.

Update: Die Ultra HD Blu-ray ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

Der Untergang (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 1,85:1

Ton: DTS-HD 5.1 (Deutsch), Dolby Digital 2.0 (Deutsch), Hörfilmfassung (Deutsch)

Untertitel: Deutsch für Hörg., Englisch

Bonusmaterial

- "Hitlers letzte Tage" - Making of

- Melissa Müller spricht über Traudl Junge, kommentiert Filmszenen, liest aus dem Buch "Bis zur letzten Stunde"

- Der Bunker – Ein virtueller Rundgang

- Bunkerarchäologe Dietmar Arnold über den Führerbunker

- Dreharbeiten zu "Der Untergang":

- Dreharbeiten in Russland mit Audiokommentar von Christine Rothe (Herstellungsleiterin) und Bernd Lepel (Szenenbildner)

- Blick hinter die Kulissen - mit Kommentar von Regisseur Oliver Hirschbiegel

- Storyboard mit Oliver Hirschbiegel

- Interviews

- Die historischen Figuren und ihre Darsteller

- Biografie

- Audiokommentar

