News

"Der Boss von San Francisco" mit Chuck Norris erscheint auf Blu-ray Disc

Mr. Banker Films/Cargo veröffentlicht "Der Boss von San Francisco" (Huang mian lao hu / Slaughter in San Francisco ) im September auf Blu-ray Disc. Der Action-Film mit Chuck Norris aus dem Jahr 1974 erscheint am 06.09.2024 erstmals in deutscher Sprache in der ursprünglichen Kinofassung aus Hongkong (1974) sowie der späteren amerikanischen Export-Version (1981) mit 2K-HD-Remastering auf Blu-ray Disc. Als Bonus ist Booklet von Eastern-Experte Bruce Whitty dabei.

bereits erhältlich:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.