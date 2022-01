News

CES-Präsentationen von Samsung, LG, Sony und Panasonic heute als Live-Stream

Zur CES in Las Vegas beginnen heute die offiziellen Pressekonferenzen und Präsentationen. Diese finden diesmal überwiegend am Nachmittag europäischer Zeit statt und nicht erst spät in der Nacht wie so oft in den letzten Jahren.

In welchem Umfang bei den Events auch tatsächlich neue Produkte vorgestellt werden, bleibt den einzelnen Herstellern vorbehalten, die immer häufiger diese Veranstaltungen zur etwas breiter konzipierten Unternehmenspräsentation nutzen und die Details zu einzelnen Unterhaltungselektronik-Neuheiten separat mitteilen.

Sony veranstaltet bereits am Nachmittag ein eigenes Live-Event zur Vorstellung der neuen Bravia XR TV-Serie während die eigentliche Pressekonferenz erst später in der Nacht stattfindet.

