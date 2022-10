News

Capelight veröffentlicht "Bilitis" & "Carrie" auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

Capelight kündigt die Veröffentlichung von "Bilitis" auf Ultra HD Blu-ray an. Der Film von David Hamilton aus dem Jahr 1977 soll 2023 als Mediabook erscheinen. Neben der Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc soll das Mediabook auch den Soundtrack auf CD enthalten.

Im Rahmen seiner "7 Tage, 7 News"-Aktion hatte Capelight bereits die Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung von "Die Körperfresser kommen" (Invasion of the Body Snatchers), "Harry & Sally" sowie "Evil" (The Girl Next Door) angekündigt.

Außerdem sollen Takashi Miikes "Audition" mit neuem 2K-Master sowie 2023 das australische Gangster-Drama "Chopper" mit Eric Bana als Blu-ray Disc-Mediabook erscheinen.

Am 16.12.2022 veröffentlicht Capelight den Action-Klassiker "Bloodsport" mit Jean-Claude van Damme auf Ultra HD Blu-ray.

Update: Als letzte "7 Tage, 7 News"-Neuheit hat Capelight jetzt "Carrie" auf Ultra HD Blu-ray angekündigt. Die 4K-Edition der Stephen King-Verfilmung von Brian de Palma soll 2023 ebenfalls als Mediabook erscheinen.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.