"Breakdown" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
Turbine Medien veröffentlicht "Breakdown" auf Ultra HD Blu-ray. Der bislang nur im Direktvertrieb erhältliche Thriller von Jonathan Mostow aus dem Jahr 1999 mit Kurt Russell, J.T. Walsh und Kathleen Quinlan kommt am 20.11.2025 als Mediabook mit Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc auch in den allgemeinen Handel. Parallel erscheint "Breakdown" einzeln als 4K-remasterte Blu-ray Disc.
Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und zahlreiche Interviews geplant. Außerdem ist eine Tonspur mit isolierter Filmmusik von Basil Poledouris und ein alternativer Anfang mit optionalem Audiokommentar von Jonathan Mostow dabei.
Update: Am 29.01.2026 erscheint "Breakdown" noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung:
- Breakdown [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Breakdown - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Breakdown [Blu-ray] bei Amazon.de
- Breakdown [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Breakdown - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Breakdown [Blu-ray] bei jpc.de
