"Geballte Ladung - Double Impact" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
Capelight veröffentlicht "Geballte Ladung" (Double Impact) auf Ultra HD Blu-ray. Der Jean-Claude van Damme Action-Klassiker aus dem Jahr 1991 kommt nach einem Vorlauf im Direktvertrieb am 12.02.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook in den Handel. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, Making of und weitere Featurettes geplant.
Geballte Ladung - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
Bild: 1,85:1
Ton: Deutsch PCM 2.0, Englisch PCM 2.0, Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 5.1
Untertitel: Deutsch, Englisch
Bonusmaterial:
Audiokommentar von Filmemacher Sean Hogan und Filmkritiker Kim Newman
Originalkinotrailer - Deutscher Kinotrailer
Bonus-Blu-ray:
"The Making of Double Impact" (zweiteilige Dokumentation in Spielfilmlänge, inkl. Interviews mit u. a. Hauptdarsteller Jean-Claude Van Damme und Regisseur Sheldon Lettich) - "Seeing Double" – mit Stuntkoordinator Vic Armstrong - "Double Entendre" – mit Sheldon Lettich - "Anatomy of a Scene" – mit Sheldon Lettich - Entfallene und erweiterte Szenen - Hinter den Kulissen - B-Roll - Ausschnitte aus Interviews mit dem Filmteam
