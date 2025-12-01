News
"Black Friday" & "Cyber Week" bei Media Markt & SATURN (Update)
01.12.2025 (Karsten Serck)
Media Markt und SATURN präsentieren zum "Black Friday" zahlreiche Technik-Angebote. Mit dabei sind u.a. Ultra HD-Fernseher von LG, Philips, Samsung und Sony. Teilnehmer der Treueprogramme können außerdem dreifache Punkte sammeln. Die Angebote gelten bis Montag früh bzw. solange der Vorrat reicht.
Update: Während die "Black Friday"-Aktion offiziell nur noch am 1. Dezember läuft, gibt es bereits eine verlängerte "Cyber Week" mit weiteren Angeboten bis zum 08.12.2025.
- "Cyber Week" bei MediaMarkt.de (bis 08.12.)
- "Cyber Week" bei SATURN.de (bis 08.12.)
- "Black Friday" bei MediaMarkt.de (bis 01.12.)
- "Black Friday" bei SATURN.de (bis 01.12.)
Für alle Einkäufe zwischen dem 28.10. und 16.12. gibt es ein verlängertes Umtauschrecht bis zum 31.12.
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.