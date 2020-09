News

"Beverly Hills Cop" & "Der Prinz aus Zamunda" erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray

Paramount veröffentlicht zwei Filme mit Eddie Murphy auf Ultra HD Blu-ray. In den USA sollen "Beverly Hills Cop" und "Der Prinz aus Zamunda" (Coming to America) ab dem 01.12.2020 auf Ultra HD Blu-ray erhältlich sein. Pläne für eine Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung in Deutschland sind noch nicht bekannt.

Von "Beverly Hills Cop" wurden aber zumindest der 1. und 3. Teil bereits im deutschen Apple iTunes Store in Ultra HD veröffentlicht. Ein vierter Teil mit Eddie Murphy ist derzeit bei Netflix in Vorbereitung.

