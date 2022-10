News

"Bestien lauern vor Caracas" erscheint als Blu-ray Disc-Mediabook

Anolis Entertainment veröffentlicht "Bestien lauern vor Caracas" (The Lost Continent) im Oktober als Mediabook auf Blu-ray Disc. Der britische Fantasy-Horror-Film aus dem Jahr 1968 soll erstmals auf Blu-ray Disc in einer neu entdeckten 100 Minuten-Fassung inklusive deutscher Synchro erscheinen. Der Verkaufsstart ist für den 28.10.2022 geplant.

Bestien lauern vor Caracas (Blu-ray Disc)

Bildformat: 1,85:1

Tonformat: Deutsch DTS HD-MA 2.0 Mono / Englisch DTS HD-MA 2.0 Mono

Untertitel: Deutsch (ausblendbar)

Bonus:

Audiokommentare mit Dr. Rolf Giesen, Dr. Gerd Naumann, Christopher Klaese, Matthias Künnecke und Thomas M. Goerke / „Music To Your Fears“ mit Carlo Martelli / „Walking On Water“ mit John Richardson / „Cast Adrift“ mit Dana Gillespie / Deutsche „Grindhouse“-Fassung / Deutscher Kinotrailer / Britischer Kinotrailer / US TV-Spots / Deutscher Werberatschlag / Holländischer Werberatschlag / Bildergalerie

Inkl. 36-seitigem Booklet geschrieben von Dr. Rolf Giesen und Uwe Sommerlad

