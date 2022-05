News

"Batman" & "The Dark Knight" 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbooks bei Amazon vorbestellbar

Amazon.de bietet jetzt die neuen Ultra HD Blu-ray Steelbook-Sondereditionen von "Batman" und "Batman Returns" zur Vorbestellung an. Diese sollen am 07.07.2022 veröffentlicht werden. Auch die 4K-Steelbooks von Christopher Nolans "The Dark Knight"-Trilogie sind derzeit bei Amazon vorbestellbar, die zusätzlich auch noch als "Ultimate Collector's Editionen" erscheinen:

bereits erhältlich:

