Aus Koch Media wird Plaion

Die Koch Media GmbH benennt ab heute alle Koch Media-Unternehmen weltweit in Plaion (ausgesprochen wie "Play on") um. So erhält auch die deutsche Koch Films den neuen Namen Plaion Pictures.

Mit der Umbenennung soll die weltweite Expansion des seit 2018 zur Embracer Group gehörenden Gaming-Publishers und Filmanbieters widergespiegelt werden.

In Deutschland soll am Freitag auch der eigene Koch Films-Shop mit Blu-ray Discs und Ultra HD Blu-rays unter dem neuen Namen Plaion Pictures Shop starten und aus diesem Anlass auch verschiedene Sonderangebote bieten.

