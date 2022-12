News

ARD Plus jetzt mit eigener Streaming-App und im Internet

Die ARD bietet ihr Streaming-Angebot ARD Plus jetzt auch als App für iOS und Android sowie direkt im Internet unter www.ardplus.de an. ARD Plus ist ein erweitertes Streaming-Angebot, in dem auch ältere Inhalte zu finden sind, die nicht mehr in der ARD Mediathek angeboten werden, für die es aufgrund des Medienstaatsvertrags oder den Verträgen mit den Produzenten für viele Sendungen nur eine begrenzte Verfügbarkeit gibt.

Zu den Highlights von ARD Plus gehören u.a. ein umfangreiches "Tatort"-Archiv und viele weitere TV & Serien-Klassiker. Neben TV-Produktionen sind bei ARD Plus auch einzelne internationale Spielfilme dabei. ARD Plus kostet 4,99 EUR im Monat und kann monatlich gekündigt werden.

ARD Plus wird weiterhin neben Magenta TV und Apple auch als ARD Plus Channel bei Amazon Prime Video inklusive 7 Tage Gratis-Zeitraum angeboten und ermöglicht für Prime Video-Abonnenten auch die Nutzung der Inhalte auf den Prime Video Streaming-Apps oder Fire TV Stick.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.