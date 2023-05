News

"Anastacia: Our Songs" als "Splattered Vinyl"-Edition exklusiv bei Amazon

Das neue Anastacia-Album "Our Songs" erscheint auch in einer "Splattered Vinyl"-Edition. Die Doppel-LP mit hellen und dunklen Farbspritzern wird exklusiv bei Amazon.de erhältlich sein.

"Anastacia: Our Songs" erscheint am 22.09.2023 auf CD & LP und wird auch noch in weiteren Sonderauflagen angeboten. So gibt es u.a. eine "Limited Deluxe Box" sowie eine "White Vinyl"-Edition und eine handsignierte Schallplatte exklusiv bei jpc.de.

"Our Songs" ist ein Cover-Album mit Musik von deutschen Bands wie "Alphaville - Forever Young", "Unheilig - Geboren um zu leben" und "Scorpions - Still Loving You", die allesamt in englischer Sprache von Anastacia neu eingespielt wurden - so auch der Song "Best Days", ein Cover von "Tage wie dieser" von den "Toten Hosen".

