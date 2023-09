News

"Alphaville: A Night at the Philharmonie Berlin" erscheint als CD/DVD-Set

Edel veröffentlicht "Alphaville: A Night at the Philharmonie Berlin" auf CD & DVD. Das zusammen mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg präsentierte Live-Event aus diesem Juni erscheint am 13.10.2023 als Set mit zwei CDs und einer DVD. Die DVD enthält das Konzert in PCM Stereo und mit Dolby Digital 5.1-Ton.

Die neuen Arrangements zahlreicher Songs aus 40 Jahren Alphaville-Geschichte mit Hits wie "Big in Japan" oder "Forever Young" mit Marian Gold und dem Deutschen Filmorchester Babelsberg wurden bereits im letzten Jahr auf dem Album "Eternally Yours" veröffentlicht.

