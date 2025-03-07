News

"2 für 1 Sparpaket" & "6 Blu-rays für 40 EUR" bei Amazon (Update)

Amazon hat zwei neue Aktionen mit Ultra HD Blu-rays und Blu-ray Discs gestartet:

Update: Die Angebote gelten nur noch bis Ende der Woche:

"2 für 1 Sparpaket" mit "The Fall Guy 4K Steelbook" und mehr (Die gesamte Aktions-Auswahl finden Sie über den Hinweis "Sparen: 2 für 1 Sparpaket" auf der Produktseite) (bis 09.03.)

"6 Blu-ray Discs für 40 EUR" mit "Atomic Blonde" und mehr (Die gesamte Aktions-Auswahl finden Sie über den Hinweis "Sparen: 6 Blu-rays für 40€" auf der Produktseite) (bis 09.03.)

