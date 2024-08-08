XXL-TEST: Stereo-Vollverstärker HiFi rose RA280 - der große Schock fürs Establishment

Der optisch aus der Masse herausstechende HiFi rose RA280 präsentiert sich als äußerst kraftvoller (250 Watt pro Kanal), von den Anschlüssen her rein analog gehaltener Zweikanal-Vollverstärker für 3.299 EUR. Wahlweise ist er in einer silbernen oder in einer schwarzen Ausführung im Angebot Im HiFi rose-Portfolio rangiert er unterhalb des Topmodells RA180. Von Vorturner übernimmt der RA280 zahlreiche innovative Technologien. Das spezielle Class AD-Layout der Endstufen, welches die Vorteile der Digitalverstärkung mit der Class A- und Class AB-Technologie zusammenbringt, kommt beim RA280 ebenfalls zum Einsatz.

Der HiFi rose RA280 soll äußerst pegelfest sein

Die Südkoreaner verbauen beim RA280 ein äußerst leistungsfähiges und aus hochwertigen Bauteilen bestehendes Netzteil, um die Basis für eine dauerhaft hohe und stets souveräne Ausgangsleistung zu schaffen. Der RA280 ist ein Vollverstärker ohne digitale Eingänge und auch ohne D/A-Wandler. Dafür findet sich eine penibel konstruierte Phono MM-Vorstufe. Ideal kann man den RA280 mit weiteren HiFi rose Komponenten betreiben, z.B. mit einem Streamer aus gleichem Hause. Mittels der Connect Premium App kann man dann den RA280 und den Streamer zusammenbringen und als perfekt aufeinander abgestimmte Kette verwenden.

Wenden wir uns wichtigen konstruktiven Details zu.

Beginnen wir mit der Class AD-Verstärkung. Gelten Class D-Verstärker als maximal effizient und enorm leistungsstark und glänzen ebenso mit Vorteilen beim Signal-/Rausch-Verhältnis, der Verzerrung und der Temperaturentwicklung, möchten HiFi-Kenner trotzdem oftmals lieber klassische Class AB-Analogverstärker, denn, so sagt man, sie klingen natürlicher, sensibler, echter. Speziell hinsichtlich der gebotenen Linearität weist die Class D-Verstärkung noch deutlich "Luft nach oben" auf.

Und exakt hier bringt HiFi rose neue, hauseigene Techologie und neue Materialien ins Spiel. Man arbeitet bei den FETs nicht, wie zahlreiche Konkurrenten, mit Silikon, sondern verwendet das neue Material GaN (Galliumnitrid). Dieses steht für eine noch höhere Reaktionsgeschwindigkeit und eine überragende Linearität. Die Class AD-Technologie von Rose bringt daher die Vorzüge digitaler und analoger Verstärkertechnologie nahezu optimal zusammen.

Im Inneren des RA280 arbeiten zudem zwei jeweils als Monoblock definierte Verstärkermodule. Diese Konfiguration steht für satte 250 Watt an 4 Ohm und auch an 8 Ohm. Zusammen mit einem zweistufigen Analogfilter erzielen die Südkoreaner eine authentische, substanzreiche und zugleich rauscharme Darbietung.

Regler zur Klangeinstellung, wer sie nicht braucht, legt links den Kippschalter auf "Bypass"

Regler zur Klangeinstellung befinden sich vorne an der massiven Frontblende. Am RA280 kann man die Bässe (100 Hz) und Höhen (10 kHz) um jeweils 15 dB hoch- oder heruntersetzen. Der Schaltkreis, mit dessen Hilfe man diese Justagen vornehmen kann, arbeitet dabei nicht mit passivem, sondern aktivem Equalizing (Op-Amp mit 12 dB Flankensteilheit).

Wie schon eingangs erwähnt, gehört auch ein extrem performantes Netzteil zu den Vorzügen des RA280. Das von Rose selbst entwickelte Netzteil verwendet teure, leistungsstarke FETs aus Siliziumkarbid. Verglichen mit sonst oft gebräuchlichen Silikon-FETs, erzielt man eine enorme Spannungsstabilität und erstklassige Effizienz, und das geht einher mit einer erstaunlichen Resistenz hohen Temperaturen gegenüber. Ein Hightech-Schaltkreis ermöglicht stets eine optimale Stabilität sowie, daraus resultierend, enorm viel Souveränität unter praktisch allen Bedingungen. Auch plötzlich wie aus dem Nichts auftretende Dynamikspitzen oder plötzliche Lastwechsel wirken sich nicht negativ aus.

Wichtig für Plattenfans: Die Phonostufe im RA280 entwickelte der Hersteller, inklusive einem passenden Korrekturschaltkreis. Schade nur, dass keine MC-Funktionalität vorhanden ist, bei einem Vollverstärker dieser Preisklasse sollte eine Phonovorstufe für MM und MC dazugehören.

Verarbeitung, Anschlüsse, Fernbedienung

Der RA280 ist relativ leicht

Das Finish des RA280 ist exzellent. Hebt man den Vollvestärker aus der Verpackung, so fragt man sich zunächst, warum er relativ leicht ist. Zu begründen ist dies mit der speziellen Endstufentechnologie, bleischwere Zutaten, die für den zuverlässigen Betrieb klassischer analoger Endstufen zwingend notwendig sind, fehlen. Die Gerätefront erinnert uns etwas an das Cockpit eines klassischen kleinen Flugzeuges, und alles wurde mit großer Liebe zum Detail gestaltet, seien es die griffgünstigen, massiven Drehregler für die Eingangswahl oder auch die Skala der beiden kleinen beleuchteten VU-Meter.

VU-Meter

Auch an den Regler für die Bass-/Höheneinstellung (die per Kippschalter auch deaktiviert werden können - Bypass-Funktion) weisen eine Leuchtmarkierung auf, ebenso der Lautstärkedrehregler. Einziger Kritikpunkt - weder die beiden Regler für Bässe/Höhen noch der Lautstärkedrehregler verfügen über eine die haptische Qualität steigernde Rasterung.

Regler für die Quellwahl

Gehäusedeckel

Belüftungselemente

Seitliche Ansicht

Absolut detailverliebt und richtig schön wurde die Oberseite des RA280 gestaltet, hier merkt man gleich, ein besonders hochwertiges Produkt vor sich zu haben. Unter dem Device sitzen großformatige, solide Standfüße.

Rückseite in der Gesamtübersicht

Hochwertige Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse

Subwoofer Pre-Out, Trigger in/out, XLR-Eingang, MM PHono-Eingang

3 x Cinch Line-Input, die Buchsen sind äußerst hochwertig ausgeführt

Die ausschließlich mit analogen Terminals (XLR und Cinch) bestückte Rückseite ist ebenfalls überragend gefertigt, jede Buchse sitzt bombenfest, und die Qualität der jeweiligen Terminals ist erstklassig.

Fernbedienung

HiFi rose liefert eine kompakte Aluminiumfernbedienung mit wenigen Tasten mit. Standby-Schalter, Mute-Bedienelement und Lautstärkeregelung, das ist schon alles.

Weiter geht es auf der zweiten Seite. Auf dieser beschäftigen wir uns als erstes mit dem Zusammenspiel des RA280 mit einem HiFi rose Streamer, später wenden wir uns den akustischen Fähigkeiten und einem ersten Fazit zu.

