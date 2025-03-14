XXL-TEST: Philips OLED+959 - Bildstarkes Topmodell im edlen Design mit Ambilight plus

Ausschließlich in 65 Zoll ist der Philips Premium-OLED-TV OLED+959 mit Google TV-Betriebssystem im Handel, der laut Hersteller ein besonders helles sowie kontrastreiches OLED-Panel besitzt. Merkmale des mit Ambilight plus ausgestatteten Ultra HD-TVs umfassen ein 100 Watt starkes B&W-Soundsystem in 5.1.2 Konfiguration, die Kompatibilität zu allen relevanten HDR-Normen, und den P5 KI-Prozessor der 8. Generation, beim 959 als "P5 AI Dual Engine" mit besonders hoch liegender Rechenpower ausgestattet. Weiterhin offeriert der OLED+959 eine optimierte Konnektivität einschließlich Kompatibilität mit Matter, Control4 sowie AirPlay 2.

Was gibt es zum P5 Prozessor mit KI zu sagen? Die leistungsstarke 8. Generation des P5 AI Dual Engine Prozessors offeriert zahreiche einzelne Funktionen, deren Wirkung optimal zusammenpasst. Die Ambient Intelligence V3, das AI Machine Learn Sharpness V2 System sowie den Smart Bit Enhancement Algorithmus (V3).

Wenden wir uns den interessanten Ausstattungsmerkmalen genauer zu. Ambient Intelligence V3 umfasst in der aktuellen Generation die Optimierung von HDR in Abhängigkeit vom Umgebungslicht. In Verbindung mit der HDR Advanced-Funktion genießt man auch in hellen Räumen ein überraschend gutes HDR-Erlebnis, während bei dunklen Sehverhältnissen die künstlerische Intention des Regisseurs praktisch vollumfänglich erhalten bleibt - so verspricht es Philips. Ambient Intelligence V3 setzt den Kontrast in Echtzeit hoch, um ihn besser an die Helligkeitswerte des Bildschirms für Szenen mit wenig Licht anzupassen oder Clipping in sehr hellen Szenen zu reduzieren.

Das AI Machine Sharpness V2 verwendet hoch entwickelte Algorithmen sowie die optimierte Leistung des P5 AI Dual Prozessors, um nochmals feiner auflösender und authentischere Bilder garantieren zu können. Des Weiteren werden mittels des neuen Smart Bit Enhancement V3 Algorithmus 8-Bit-Videos auf praktisch 14-Bit-Präzision gebracht. So kann man die Qualität herabsetzende Banding-Effekte in Bildbereichen mit geringerer Güte und grauen Zonen vermeiden, ohne dass man in anderen Bereichen Detailverlusten hinnehmen muss.

Natürlich hilft der beste Prozessor nichts, wenn das verwendete Panel nicht ebenfalls überdurchschnittlich leistungsstark ist. Darum verwendet Philips beim OLED+ 969 das Das META 2.0 OLED-Panel. Es verfügt über die Micro Lens Array Plus-Technologie mit einer optimierten Lichteffizienz. Die Performance konnte mittels der neuen 3D-MLA-Analyse weiter hochgesetzt werden: Die spezielle Analyse ermöglicht es, die Winkel und die Krümmung der MLA-Linsen zu optimieren. Der neue META Multi Booster-Algorithmus stellt eine Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits sicher - ein ausgesprochen guter Wert, nach wie vor, für ein OLED-Panel. Der META 2.0 Multi Booster-Algorithmus umfasst außerdem einen Detail Enhancer zur weiteren Verbesserung der Bildqualität in Bereichen mit extrem niedrigen Graustufen, wodurch die HDR-Wiedergabe sowohl für helle als auch für dunkle Inhalte noch authentischer wird.

Wir haben schon das Bowers & Wilkins Soundsystem erwähnt, hier gehen wir jetzt genauer auf das integrierte 5.1.2-Soundsystem ein. Das Audio-Engineering-Team von Bowers & Wilkins hatte speziell für die aktuellen OLED+-Modelle leistungsstarke 30 x 50-mm-Treiber zur Serienreife gebracht. Das System des OLED+959 ist mit 18 Treibern bestückt, und trotzdem bleibt die schlanke Silhouette des Geräts erhalten.

Das Lautsprecher-Layout setzt sich aus dedizierten Frontlautsprechern für links, mitte und rechts (LCR) zusammen, wobei jeder Kanal mit zwei 30 x 50-mm-Mitteltönern und einem 19-mm-Titankalotten-Hochtöner ausgestattet ist, der jetzt mit einer für B&W typischen "Nautilus-Röhre" antritt. Die linken und rechten Side-Firing-Lautsprecher besitzen je zwei 30 x 50-mm-Treibern, während die Atmos-Kanäle von ebenfalls je zwei 30 x 50-mm messenden Lautsprecher für den linken und rechten Höhenlautsprecher zum Leben erweckt werden.

Anzeige



Sämtliche Lautsprecher sind akustisch isoliert sowie in eigenen, stabilen Gehäusen montiert, um potentielle Störungen sofort zu eliminieren. Rückseitig befindet sich ein spezielles Bassgehäuse mit einem 75-mm-Subwoofer, der von zwei Paaren symmetrischer 45 x 65-mm-Passivradiatoren für eine tadellose Wiedergabe tieferer Frequenzen unterstützt wird.

Ambilight der neuesn Generation

Licht-Aura rund um den TV

Schon direkt zu Beginn unseres Berichts haben wir Ambilight plus erwähnt. Mit der aktuellen Generation feiert Philips bereits das zwanzigjährige Jubiläum der erfolgreichen Technologie, mittels der man nicht nur besonders intensiv ins cineastische oder musikalische Geschehen eintauchen, sondern ebenso eine entspannte Chill- oder Lounge-Atmosphäre mittels passenden Lichteffekten schaffen kann. Ambilight Plus ist eine optimierte Weiterentwicklung, die mit Hilfe neuer MiniLens-Technologie einen besonders intensiven und lebendigen Lichteffekt erzeugt, der bis zu vier Ebenen des Bildinhalts wiedergibt. Die Licht-Aura, die den Fernseher umgibt, zudem deutlich höher aufgelöst als bei den vorangegangenen Generationen.

Natürlich gehen wir auch auf die erweitere Konnektivität und auch die erweiterte Kompatibilität ein, die auch den immer wichtiger werdenden Gaming-Sektor umfasst. Der OLED+959 besitzt zum Beispiel eine neue Game Bar, mit der Gamerinnen und Gamer sämtliche relevante Spieleinstellungen umgehend optimieren und überwachen können. Man kann auch zahlreiche Bildverbesserungen im Betrieb nehmen, damit man ein intensiveres, fokussierteres und unterhaltsameres Spielerlebnis erhält. Die HDMI-Audio-/Videostatusinformationen werden überwacht und diskret eingeblendet. Über MEMC wird, auf Wunsch des Anwenders, die Smooth-Option der P5 AI-Bewegungsverarbeitung aktiviert, um ein ruckelfreies Spielerlebnis mit minimaler Latenz zu ermöglichen.

Der Philips kann wahlweise an der Wand befestigt oder mit dem hochwertigen, minimalistischen, schiefergrauen Fuß auf dem Boden aufgestellt werden, so wie wir es beim Test gemacht haben. Alle nach vorne, zur Seite und nach oben abstrahlenden Lautsprecher wurden akkurat mit einem schiefergrauen Kvadrat Akustikstoff bezogen.

Anzeige



Verarbeitung

TV mit Standfuß von hinten

Standfuß-Konstruktion im Detail

Standfuß - Bodenplatte

Bodenplatte, auf der einen Seite mit Bowers & Wilkins-Logo

Auf der anderen Seite mit Philips-Logo

Der Philips OLED+959 ist, wie kurz schon angesprochen, ausschließlich mit einer Bildschirmdiagonale in 65 Zoll erhältlich. Das ist allerdings, auch abgesehen von der neuen Ambilight Plus-Technologie, nicht die einzige Besonderheit des besonders edel und elegant erscheinenenden Philips-Flaggschiffs, denn der Philips 65OLED+959 kommt direkt mit einem integrierten Bodenständer nach Hause. Eine Wandmontage ist optional zwar möglich, das optische Gesamtbild aber wirkt mit dem hochwertigen Fuß im Lieferumfang besonders attraktiv.

Anzeige



Die Bodenplatte und das Verbindungselement mit grauer Metalloberfläche macht einen massiven und haptisch wertigen Eindruck. Die Oberfläche fühlt sich matt an und integriert sich durch die dezente Farbgebung in praktisch jede Umgebung. Ein Philips-Logo links und ein Bowers & Wilkins-Logo rechts ziert unauffällig die Bodenplatte. Praktisch: Die Rückseite des Fußes kann direkt als Kabelkanal verwendet werden und lässt das Stromkabel sowie ggfs. weitere Anschlusskabel einfach verschwinden. Grundsätzlich wäre auch eine freie Aufstellung im Raum damit möglich. Wer aber Ambilight Plus in bester Form verwenden möchte, sollte den TV ohnehin wandnah platzieren.

Woofer hinten

Durch den Standfuß beginnt der Bildschirm rund 52cm über dem Boden. Sitzt man also gemütlich auf einer konventionellen Couch, passt der Blickwinkel nahezu perfekt und die Augen sind in etwa auf Höhe der Bildschirmmitte. Unterhalb des Panels befindet sich eine knapp 4cm breite Leiste, die mit dem schon erwähnten Kvadrat-Stoff bezogen ist und in der sich Lautsprecher befinden. Diese stammen erneut vom Lautsprecherhersteller Bowers & Wilkins, der den OLED+959 mit insgesamt 18 Treibereinheiten bestückt.

Soundbar, rechte Ecke unten

In der Soundbar sind davon neun verbaut. Für ein immersives, räumliches Klangerlebnis wurden auch Töner im Rahmen des Philips TVs integriert. Jeweils zwei seitlich und für die Abstrahlung nach oben auch vier Töner im oberen Bereich. Außerdem gibt es einen aktiven Woofer auf der Rückseite, der von zwei Passivmembranen umrahmt ist. Der Philips OLED-Fernseher ist dadurch insgesamt etwas breiter geraten als viele Konkurrenten, knapp 5cm Bautiefe sind hier vorzufinden. Das tut dem edlen Auftritt des Topmodells keinen Abbruch. Der Philips OLED+959 wirkt äußerst elegant, sowohl von vorne als auch seitlich. Die Rückseite sollte, wie erwähnt, zur Wand hin platziert werden. Die zahlreichen Ambilight-LEDs sorgen dann stets für die passende Stimmung und können so ihren Effekt voll entfalten.

Anzeige



Dickerer Rahmen, aber edel gemacht

Detail hinten mit Ambilight LEDs

Die Verarbeitungsqualität im Detail lässt nicht zu wünschen übrig. Alle Passungen sind genau, die Übergänge nahtlos fließend, die Anschlüsse sehr gut integriert und auch der Panelrahmen sitzt perfekt. Der Bezugsstoff ist auch an den geradlinigen Kanten absolut sauber aufgebracht und kann auch haptisch überzeugen. Rechts unten vorne ist noch eine kleine Status-LED integriert.

Fernbedienung

Fernbedienung Gesamtansicht

Oberer Bereich mit zentraler Ambilight-Taste

Kipp-Taster für Lautstärke und Kanal-Wechsel sowie vier Direktzugriffstasten, etc.

Die Fernbedienung schließt sich hier nahtlos an und wirkt ebenfalls hochwertig und optisch ansprechend. Die Oberfläche vorne und hinten ist zwar aus Kunststoff, der sich aber solide anfühlt. Zudem ist die Umrandung aus Metall und verleiht dem Gesamtauftritt einen noblen Touch. Der Druckpunkt der Tasten ist angenehm und sehr gut gefällt die dezente Beleuchtung in Weiß. Die Beleuchtung aktiviert sich automatisch, wenn man die Fernbedienung in die Hand nimmt.

Es stehen alle wichtigen Tasten zur Verfügung, Lautstärkeeinstellung und Kanalwechsel sind als Kipp-Taster ausgeführt, natürlich ist ein Navigationskreuz vorhanden und man kann direkt auf den Home-Screen, die Ambilight-Einstellungen, die Systemeinstellungen, den TV Guide sowie Netflix, YouTube, prime video und weitere Optionen direkt zugreifen. Auch eine Mikrofon-Taste für die Nutzung des Google Assistant ist an Bord.

Batterien benötigt man im Übrigen nicht und die Fernbedienung lässt sich auch gar nicht öffnen. Dafür gibt es einen USB-C-Anschluss vorne, über den der Akku geladen wird. Ein kurzes Kabel mit ca. 25cm Länge ist dafür im Lieferumfang enthalten. Philips setzt also insgesamt auch vollständig auf eine kompakte, übersichtliche "Smart Remote" mit wenigen Tasten und nicht mehr auf zwar durchaus praktische, aber auch klobige Fernbedienungen mit vielen Bedienelementen, die früher teils sogar komplette QWERTY-Tastaturen mitbrachten.

Anschlüsse

Anschlussübersicht gesamt - eine Abdeckung dafür ist vorhanden

Anschlüsse seitlich

Anschlüsse nach unten

Der OLED+959 ist mit insgesamt vier HDMI-Schnittstellen ausgestattet, die alle über den HDMI 2.1-Standard verfügen und mit 4K-Signalen beschickt werden können. Zwei der Anschlüsse sind zudem für die maximale Bildwiederholrate von 144Hz für Gaming vorgesehen. Dazu gibt es einen USB 2.0- und einen USB 3.0-Slot, einen CI-Schacht, eine Ethernet-Schnittstelle und natürlich Anschlüsse für Sat und Kabel bzw. Antenne. Eine digitale Audioschnittstelle sowie ein Subwoofer-Vorverstärkerausgang stehen ebenfalls zur Verfügung. Der Philips OLED+959 kann natürlich auch per WLAN mit dem Heimnetzwerk verbunden werden und auch Bluetooth steht zur Verfügung, um den Fernseher mit einem BT-Kopfhörer zu verbinden und den Ton darüber auszugeben.

Auf der nächsten Seite geht es mit dem Einrichtungsassistenten und dem Menü weiter.

Anzeige

