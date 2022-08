XXL-TEST: LG Tone Free DT90Q - TWS-Hörer mit Dolby Head Tracking, Dolby Atmos-Wiedergabe und ANC

Wir dürfen das neueste Topmodell der Tone Free Familie in der Redaktion zum Test begrüßen.

Aus dem Hause LG Electronics haben wir den TWS-Hörer Tone Free DT90Q in der weißen Ausführung erhalten, alternativ gibt es noch eine schwarze Variante. Für beide sonst komplett baugleichen Modelle werden aktuell 229 EUR Kaufpreis fällig. Wer schnell ist, kann sich noch einen Vorbestellerbonus in Form eines 79,99 EUR Gutscheins von Freeletics sichern, diese Aktion ist noch bis zum 31.8.2022 gültig.

Der LG Tone Free DT90Q unterstüzt Dolby Head Tracking - beim Dolby Head Tracking verfolgen die TWS-Hörer die Bewegung des Kopfes und passen den Klang dem Bewegungsverlauf gemäß so an, dass ein immersives und raumfüllendes Klangerlebnis entsteht, als würde die Protagonisten vor einem stehen. Gerade beim Streamen von Dolby Atmos Inhalten oder auch beim Gaming ist Dolby Head Tracking eine durchaus nützliche Funktion.

Weiterhin besitzen die TWS ein verbessertes adaptives Noise Cancelling (ANC): Mit einer optimierten ANC-Struktur, Echtzeit-ANC-Optimizer und zweischrittigem ANC-Algorithmus erkennen die Earbuds Umgebungsgeräusche präzise und entfernen sie effizienter, damit die Wiedergabe auch unter schwiergen Bedingungen frei von störenden äußeren Einflüssen bleibt. Das System misst zudem, wie die Earbuds im Ohr sitzen und optimieren das ANC-Niveau entsprechend.

Natürlich setzt LG bei der Überarbeitung der Tone Free Baureihe wieder auf die klangliche Expertise von Meridian. Mittels der Tone Free App sind zudem verschiedene Klangkurven und Abstimmungen abrufbar, darauf werden wir später noch näher eingehen. Aufgrund der Headphone Space Processing (HSP)-Technologie erklingen Musik und Filme überdies deutlich klarer und natürlicher, verspricht LG.

Mit einer Gesamtlaufzeit von 9 Stunden bei den Earbuds und 20 Stunden mit vollgeladenem Ladecase ergibt sich eine gute Gesamtlaufzeit von 29 Stunden bei deaktivierten Noise-Cancelling. Mit aktivierter Geräuschunterdrückung sind noch insgesamt 16 Stunden Gesamtwiedergabezeit möglich, was nicht überwältigend ist. Der Beyerdynamic Free BYRD liefert z.B. noch bessere Werte ab. Über eine Schnellladefunktion verfügen die Tone Free DT90Q auch, so genügen fünf Minuten Ladezeit für ca. eine Stunde Musikwiedergabe, was unserer Meinung nach recht beachtlich ist.

Rechter Earbud in der Detailansicht

Verfügte der LG Tone Free DFP9 noch über 8 mm große Treiber, kann der DT90Q auf einen 11 mm großen Treiber setzen. Zudem sind diese leicht und dünn zugleich, ebenfalls aber hoch belastbar. Die Stärke des verwendeten Graphen-Materials liegt darin, Vibrationen zu reduzieren und einen präzisen sowie klaren Klang zu erzeugen, bei gleichzeitig hervorragendem Tragekomfort durch ein sehr geringes Gewicht.

Rechter Earbud ohne Silikonaufsatz

Silikonaufsätze in medizinischer Qualität

Um die TWS-Hörer bestmöglich an den Träger anzupassen, liefert LG Electronic ingesamt drei unterschiedliche Größe an Silikonaufsätzen mit. Diese sind in medizinischer Qualität ausgeführt. Unser Bild zeigt leider nur zwei Größen der Aufsätze, im Lieferumfang sind aber normalerweise die Größen Klein, Mittel und Groß.

In Zusammenarbeit mit dem Ergonomic Design Technology Lab von POSTECH wurden Hunderte von Ohren gescannt und die Orientierungspunkte in einem 3D-Modell festgehalten. Danach wurden die Ohrhörer virtuell in die Ohrmodelle eingepasst, im Anschluss wurden die Ergonomie und Druckpunkte analysiert. Durch diese Expertise soll ein höchstmöglicher Tragekomfort gewährleistet werden. Um einen bestmöglichen Tragezustand zu gewährleisten, kann man mittels der App "Test My Best Fit" einen Test durchführen, ob die Earbuds optimal im Gehörgang sitzen und die Geräuschunterdrückung sowie die Tonqualität auch stimmt oder ob die Buds durch andere Silikonaufsätze verändert werden müssen.

Auf den beiden Außenseiten der Earbuds befinden sich für eine komfortable Steuerung Berührungssensoren. Wie üblich in unseren Tests, möchten wir gern die Funktionen erläutern. So sind die beiden In-Ears ab Werk so ausgelegt, dass, wird der linke oder rechte In-Ear angetippt, die Wiedergabe stoppt beziehungsweise startet. Tippt man den linken In-Ear zweimal an, wird die Lautstärke reduziert, wird der rechte in-Ear zweimal berührt, erhöht sich die Lautstärke. Erfolgt ein Anruf, kann dieser mittels einmaligen Tippen angenommen werden und ein zweimaliges Tippen beendet das Gespräch. Bei der Musikwiedergabe bewirkt ein dreimaliges Tippen des linken Sensors einen Titelsprung zum vorhergehenden Titel bzw. zum darauffolgenden Titel wird der rechte Earbuds dreimal betätigt. Um die Geräuschunterdrückung zu aktivieren bzw. um diese zu deaktivieren, muss der Berühungssensor lange gedrückt werden. Fast alle Touchpad-Einstellungen lassen sich aber in der LG Tone Free App auf die eigenen Bedürfnisse des Hörers anpassen.

Ladecase aus weißem Kunststoff

Wie wir bereits erwähnt haben, befindet sich im Lieferumfang ein sehr handliches Ladecase, welches problemlos sich in der engsten Jeanstasche verstauen lässt und durch die runde Form wenig Probleme bereitet. Das Case ist im selben Farbton gehalten wie die Earbuds und dementsprechend aus weißem oder schwarzem Kunststoff gefertigt. Es liegt gut in der Hand und macht mit dem matten Finish einen wertigen Eindruck auf uns. Öffnet man das Ladecase, wird der Blick auf die Earbuds frei und ein blaues Stimmungslicht begrüßt den Nutzer.

Das Ladecase verfügt über einen Lithium-Ionen-Akku mit 390 mAh. In linken sowie rechten Earbud ist ein 51 mAh-Lithium-Ionen-Akku verbaut. Die TWS In-Ears sind zudem spitzwasserfast nach IPX4, und schweißresistent. Die Plug & Wireless-Funktion wurde ebenfalls verbessert: so können die LG Tone Free Hörer genutzt werden, um auf Geräten ohne Bluetooth Spiele zu spielen oder Videoinhalte anzusehen. Mittels einer USB-C-Verbindung kann an einer Telefonkonferenz teilgenommen werden oder eingehende Anrufe via Multi Point und Multi Pairing beantwortet werden.

Ebenfalls Verwendung findet beim DT90Q die UVnano Technologie

Die LG Tone Free DT90Q verfügen über die UVnano Technologie. Durch diese Technologie werden die TWS-Hörer im Case beim Ladevorgang gereinigt. Durch die UV-Reinigung werden ca. 99,9 Prozent der Bakterien Escherichia coli, Staphylococcus aureus und Klebsiella pneumonia auf den Ohrhörern innerhalb von in zehn Minuten eliminiert. Wichtig dabei: Das Case muss geladen sein und sich im geschlossenen Zustand befinden.

Sollte dem Case und den TWS-Hörern doch einmal die Luft ausgehen, kann das Case mittels mitgelieferten USB-Kabel aufgeladen werden. Dank der Schnellladefunktion, wie bereits weiter oben erwähnt, genügt eine Minute Ladevorgang für rund eine Stunde Musikwiedergabe. Wireless Charging wird selbstverständlich ebenfalls unterstützt.

Magnete halten die Earbuds fest im Case beim Ladevorgang

Geladen wird das Case Mittel USB-Kabel oder wireless

