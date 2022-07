XXL-TEST : Beyerdynamic Free Byrd - True Wireless Hörer der neuesten Generation mit aktivem Noise-Cancelling

Lange hat es bei beyerdynamic aus Heilbronn gedauert, bis der erste True Wireless Sound-In-Ear-Kopfhörer zur Serienreife gebracht wurde. Nun haben wir vom schwäbischen Kopfhörerspezialisten den neuesten Sproß aus der BYRD-Familie erhalten: Den Free BYRD, erstes TWS-Modell des traditionsreichen Hauses. Die Neuheit ist in einer schwarzen oder weißen Ausführung im Onlineshop von Beyerdynamic oder auch bei Amazon für 229 EUR erhältlich. Natürlich gibt es den TWS-Hörer auch im stationären Handel.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 11 Stunden bei der Musikwiedergabe mit aktiver Geräuschunterdrückung, bewegt sich der Free BYRD an der derzeitigen Spitze, das sind sehr gute Werte. Und auch an ungeduldige Musikhörer dachte man bei beyerdynamic: Dank der integrierten Schnellladefunktion genügen 10 Minuten Ladezeit für ca. 70 Minuten Musikwiedergabe. Sind die Akkus und das Ladecase beide vollständig geladen, sind bis zu 30 Stunden Wiedergabezeit möglich, was ein beachtlicher Wert ist. Sollte der Anwender ein große "Quasselstrippe" sein und sehr viel telefonieren, für den reicht der Ionen Akku bis zu 8,5 Std. aus. Geht dem Free BYRD doch einmal die Puste ausgehen und der Akku muss komplett neu geladen werden, so vergehen ca. 3:45 Stunden, bis die 100 Prozent Kapazität wieder erreicht sind - das ist sehr lang. Das Ladecase kann mittels USB-C oder ein kabelloses Qi-Ladepad komfortabel aufgeladen werden.

