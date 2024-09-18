XXL-TEST: LG Soundbar-/Subwoofer-System DSG10TY - der perfekte Klangpartner für die LG OLED TV evo G-Modelle?

Weiter geht es mit dem 2024er Neuheiten-Feuerwerk vom südkoreanischen Unternehmen LG Electronics.

Das LG Soundbar-/Subwoofer-System DSG10TY arbeitet in einer 3.1 Konfiguration, verfügt über satte 420 Watt Systemleistung und ist ausschließlich in der von uns getesteten schwarz-grauen Farbvariante für einen Kaufpreis 1.199 EUR direkt im Onlineshop des Herstellers oder im Handel erhältlich. Der Hersteller offeriert derzeit ein interessantes Bundle, bestehend aus den 83 Zoll OLED evo G4 4K Smart TV sowie der DSG10TY Soundbar, für insgesamt 6.234,10 EUR.

Decodiert werden von der Soundbar natürlich Dolby Atmos sowie DTS:X. Dank flexibler Netzwerk-Funktionen sind Streaming-Dienste wie beispielsweise Spotify Connect, AirPlay2 oder Tidal Connect per WLAN nutzbar. Zudem ist die DSG10TY kompatibel mit den Sprachassistenten Amazon Alexa sowie Apple Siri. Chromecast built In ist ebenfalls an Bord.

Die Designsprache sowie die akustische Auslegung der 3.1 Soundbar stellt die perfekte Ergänzung für die LG OLED TV evo Modelle der G-Serie dar. Die Soundbar wird im Idealfall direkt unterhalb eines LG G Modells an die Wand montiert und fügt sich dadurch sehr harmonisch und stimmig ins moderne Wohnraumambiente ein.

Selbstverständlich wird WOW Orchestra ebenfalls unterstützt. Bei der LG- Technologie wird eine perfekte Symbiose zwischen den TV Lautsprechern (geeignetes Gerät vorausgesetzt) und der Soundbar erzeugt. So werden die TV-Lautsprechern nicht abgeschaltet, sondern erzeugen zusammen mit dem Soundbar-System einen räumlich dichten Klang. Mit der Triple Level Spatial Sound wird zudem eine virtuelle Ebene geschaffen, die einen weitläufigen Raumklang erzeugt, auch ohne Rearspeaker. Die mittlere Ebene wird über den Lautsprecherkanal der Soundbar erzeugt. Der Klang der vorderen und oberen Lautsprecher wird zu einem Klangfeld zusammengefügt.

Soundbar

Sehen wir uns nun die Einzelkomponenten etwas genauer an. Wir beginnen unsere Erläuterungen mit der Soundbar. Wie wir eingangs bereits erwähnt haben, wird der Soundriegel direkt an die Wand und unterhalb des TVs montiert. Für eine cleane und unaufdringliche Ansicht befinden sich im Lieferumfang flache Wandhalter, die mit der Wand verschraubt werden und in die die Soundbar eingehängt wird.

Die Soundbar ist gerade einmal 32,5 mm breit, hat eine Länge von 1446 mm und eine Höhe von 150 mm. Unser Meinung nach ist die DSG10TY somit der perfekte Partner für TVs ab 65 Zoll. Das Design der Soundbar möchten wir als unaufdringlich und dennoch elegant beschrieben. Auf den Außenseite befindet sich umlaufend hochwertiges Aluminium und an der Front wurde eine Kunststoffabdeckung inklusive schwarzem Akustikstoff angebracht. Der Rahmen sowie die Gewebeschichtung sitzen tadellos und ohne Makel.

Akustikstoff trifft auf hochwertiges Aluminium

Die hochwertige Gehäuserahmen in der Detailansicht

LCD-Display im Mittelteil der Soundbar

Im Mittelteil der Soundbar informiert ein einzeiliges LCD-Display über den gewählten Eingang, die Lautstärke, den Klangmodus und vieles mehr. Das Display ist sehr gut ablesbar und dank der Integration der "Sound Bar" App kann die automatische Steuerung der Helligkeit aktiviert werden. Links und rechts neben dem Display sitzen die eingebauten Mikrofone, die für die mittels künstlicher Intelligenz (AI) durchgeführten Raumkalibrierung benötigt werden.

Remote aus schwarzem Kunststoff

Im Lieferumfang der LG DSG10TY enthalten ist die uns sehr gut bekannte und geschätzte Systemfernbedienung, die bei zahlreichen LG Devices zum Einsatz kommt. Die aus schwarzem Kunststoff gefertigte Remote besitzt zudem ein Hochglanzfinish. Die Taster sind allesamt sehr knackig gestaltet und geben ein gutes Feedback. Apropos Bedienelemente auf der Remote sind Taster für die Eingangswahl, die Lautstärkeregelung, Bluetooth-Kopplung sowie ein Mute-Taster zu finden. Der Knopf neben dem Bluetooth-Symbol ist für die unterschiedlichen Klangprogramme verantwortlich. Durch Betätigen können wir die Klangprogramme Standard, Cinema, Clear Voice, Sport, Music, Game, Bass Blast sowie AI Sound Pro abrufen.

Beim Klangmodus "AI Sound Pro" sorgt künstliche Intelligenz für die optimale Klangeinstellung passend zum Inhalt. In Verbindung mit der "AI Room Calibration Pro" scannt die Soundbar den Raum und identifiziert sowohl den Standort des Hörers als auch den der verwendeten Speaker. Unabhängig von der Platzierung stellt sich diese im Hinblick auf Lautstärkeunterschiede und Verzögerungszeit ein.

Kommen wir nun wieder zurück zum Funktionsumfang der Fernbedienung. Eine Etage unten dem Taster für die Klangprogramme befindet sich ein multifunktionales Steuerkreuz. Bei der Wiedergabe bei Spotify z.B. kann durch ein Betätigen des linken Steuerelements der vorherige Titel abgerufen werden. Wird das rechte Element gedrückt, wird der darauffolgende Titel ausgewählt. Beim Drücken des Mitteltasters wird die Wiedergabe pausiert bzw. gestartet. Den Abschluss des Funktionsumfang des Handsenders bilden die Taster "Klang-Abstimmung" sowie "Einstellungen".

Bedienelemente direkt an der Soundbar

Für eine Bedienung direkt am Gerät befinden sich auf der rechten Außenseite der Soundbar einige Bedienelemente. Hier finden wir Knöpfe für das ein- und ausschalten der Soundbar, einen Button für die Eingangswahl, zwei weitere für die Lautstärkeregulierung sowie für das Bluetooth-Pairing. Den Abschluss der Bedienelemente bildet die WiFi-Taste, für einen direkten Zugriff auf die WLAN-Funktion. Die Taster haben einen sehr guten Druckpunkt und die Aktionen werden sehr schnell umgesetzt. Hinter den Bedienelementen befindet sich eine USB-Buchse, um Inhalte von USB-Speichermedien abspielen zu können.

Seitliche USB-Buchse im Detail

Die Rückseite des Designobjektes

Wenden wir uns nun der Rückseite stylischen Soundbar zu. Im linken und rechten Teil der Soundbar befinden sich die Aufnahmen für die im Lieferumfang enthaltenen Wandhalter. Im Mittelteil der Soundbar ist eine Buchse für den Anschluss an die Stromversorgung in Form eines üppigen Netzteils untergebracht.

Im linken Teil der Rückseite, etwas dezentral, befindet sich die Anschlusssektion der Soundbar. Unser Meinung nach macht LG hier alles richtig. So finden wir hier lediglich einen HDMI Eingang, einen optischen Digitaleingang sowie einen HDMI Ausgang, inkl. eARC und eARC Unterstützung. Mit geeigneten LG Fernsehern kommuniziert das Soundbar-System sogar kabellos via WLAN oder Bluetooth.

Die Anschlüsse im Detail

.... sowie die Aufnahme für die Wandhalterung

Wireless Subwoofer

Nachdem wir die Soundbar genauer unter die Lupe genommen haben, möchten wir uns nun den aktiven Wireless-Subwoofer des Sets genauer ansehen. Mit seinen kompakten Abmessungen von 394 mm Höhe, einer Breite von 180 mm und einer Tiefe von 290 mm fügt sich der Bassexperte harmonisch in das Wohnzimmerambiente ein, ohne dabei wie ein Fremdkörper zu wirken.

Die Designsprache des Wireless Subwoofers möchten wir als modern und zurückhaltend einstufen. Der Bassist verfügt auf den beiden Außenseiten über ein schwarz mattes Oberflächenfinish. An der Front schützt eine Abdeckung mit Akustikstoff die Treibereinheit vor Fremdeinwirkung. Auf der Oberseite des Subwoofers befindet sich ein grauer Kunststoffdeckel inklusive LG Logo, der die moderne Designsprache des Wireless Subs aufwertet.

Die Oberseite in der Detailansicht

Sauber verarbeiteter Gehäusedeckel mit LG Logo

.... sowie Detailansicht der Frontabdeckung

Die Rückseite des Wireless Subs

Wenden wir uns nun der Rückseite des im Set enthaltenden Wireless Subwoofer, zu. Wie bei modernen Soundbar-Systemen üblich, präsentiert sich diese von der aufgeräumten Seite. Im unteren Teil sitzt das Bassreflexrohr und darüber platziert, befindet sich der Stromanschluss.

Detailansicht des Bassreflexrohr

Im oberen Teil der Rückseite befindet sich ein Bedienelement, das für eine manuelle Verbindung zur Soundbar genutzt werden kann. Die Kopplung Soundbar/Subwoofer funktioniert in der Regel aber automatisch.

.... und der Pairing-Taster

