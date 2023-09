XXL-TEST: Dali K-60 LP, Phantom IW SUB S-100 mit Endstufe Phantom CI AMP-2500 DSP plus NAD M10v2

Dalis Einbaulautsprecher sind aufgrund der enormen Bandbreite des Produktportfolios und aufgrund der erstklassigen technischen Expertise sehr beliebt. Grund genug für uns, ein weiteres Set-Up aus dem umfangreichen Angebot zu untersuchen.

Es handelt sich um das folgende Setup:

2x Dali K-60 LP (Low Profile) (399 Euro pro Stück) an NAD M10 V2

2x Dali Phantom IW SUB S-100 Subwoofer (1.499 Euro pro Stück) an Endstufe Dali Phanton CI AMP-2500DSP (2.199 Euro) (für 1-4 Subwoofer)

Stellen wir die einzelnen Komponenten jetzt vor.

Dali Phantom K-60 LP

K-60LP ausgebaut

Der äußerst praktische sowie klangstarke Einbaulautsprecher wird für € 399 (UVP in Deutschland pro Stück) angeboten. Mit der Abkürzung LP ist "Low Profile" gemeint, was bedeutet, dass der K-60 in dieser Ausführung ein ultraflacher Deckeneinbaulautsprecher mit einer Tiefe von lediglich 38 mm ist, der bei Installationen zum Einsatz kommt, bei denen sich konventionelle Deckeneinbaulautsprecher als zu tief erweisen. Trotz dieser Spezialität, so verspricht der Hersteller, ermöglicht sich der K-60 LP eine absolut überzeugende Klanggüte.

Extrem geringe Bautiefe

Ansicht von hinten

Ein einfacher Einbau zeichnet den K-60 LP ebenfalls aus. Das Dogleg-Montagesystem garantiert die Installation innerhalb kürzester Zeit. Der K-60 LP wird schlichtweg in den Deckenausschnitt eingesetzt und von vorne festgezogen. Das Mitglied der Phantom K-Baureihe besitzt über ein reinweißes Frontgitter, das schlanker und diskreter ist als frühere Varianten ist.

Für den Test befand sich der K-60LP in einer selbstgebauten Box, deren Volumen perfekt zum Lautsprecher passt

Seitliche Perspektive

Viel wurde für den "guten Klang" getan. Vom hochwertigen Treiber- und Frequenzweichendesign bis hin zur stabilen ABS-Schallwand und dem praktischen Dogleg-Montagesystem werden die richtigen Voraussetzungen für eine tadellose Akustik geschaffen.

Hochtöner

Im Detail

Treiber, Detailansicht, aus schräger Perspektive

Auch ist es möglich, den Klang an den Raum anzupassen. Die Abstrahlcharakteristik hoher Frequenzen kann das Hörerlebnis bei extremen Winkeln außerhalb der Achse negativ beeinflussen. Mit dem HF-Schalter des K-60 LP ist man in der Lage, die hohen Frequenzen anheben, um in jeder Situation eine möglichst hohe Homogenität garantieren zu können. Die Kompassmarkierungen auf der Schallwand ermöglichen eine äußerst präzise Ausrichtung des Lautsprechers.

Weitere Spezialität: Bei Einbaulautsprechern ist normalerweise eine Backbox erforderlich, um sie hinter der Oberfläche einer Wand oder Decke zu montieren. Beim K-60 LP ist dies nicht der Fall. Er lässt sich mit dem schon erwähnten Dogleg-Montagesystem schnell installieren und braucht daher keine zusätzliche Blackbox.

Frontansicht in der Box

Der besonders leichte 25-mm-Hochtontreiber des K-60 LP mit kraftvollem Neodym-Magneten basiert auf der Technologie von Dalis traditionellen Gehäuselautsprechern und punktet, so die Dänen, mit einem fein auflösenden und homogenen Hochtonbereich.

Der mit Sorgfalt gestaltete 6-Zoll-Mittel-/Tieftöner bringt laut Dali essentielle Neuerungen hinsichtlich des Treiberdesigns mit. Die Entwicklung eines ultraflachen Lautsprechers mit HiFi-Qualität erforderte ein Umdenken auf ganzer Linie. Durch die Unterbringung der Schwingspule plus des Magnetsystems in der Membran statt darunter sowie die Befestigung der Zentrierspinne an der Membran anstelle des Schwingspulenträgers wurden ein großer Hub und ein unglaublich flaches Profil miteinander vereint.

Der Phantom K-60 LP realisiert die Darstellung von Frequenzen in einem Bereich zwischen 52 Hz und 26 kHz. Die Empfindlichkeit (2,83V/1m) beziffert Dali mit 84 dB. Wegen der besonderen Voraussetzungen kann man hier natürlich nicht mit einer Empfindlichkeit zwischen 88 und 90 dB wie bei vielen anderen Phantom-Einbaulautsprechern rechnen. Die Nennimpedanz liegt bei 8 Ohm, und der maximale Schalldruckpegel mit 103 dB. Die empfohlene Verstärkerleistung sollte zwischen 40 und 150 Watt betragen.

