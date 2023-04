XXL-TEST: Bang & Olufsen BEOSOUND A1 2. Generation - höchste Materialgüte trifft auf kultivierten & kräftigen Sound

Vom traditionsreichen Hersteller Bang & Olufsen, kurz B&O, stammt unser nächster Testkandidat. Seit mittlerweile 1925 stellt Bang & Olufsen Audio- und Home-Entertainment-Produkte her, die teilweise Kultstatus erreicht haben. Dabei setzt B&O höchste Ansprüchen an Handwerk und Design, gepaart mit einer überragenden Klangcharakteristik.

In diesem Testbericht möchten wir uns den B&O BEOSOUND A1, in der zweiten Generation, genauer ansehen. Dabei handelt es sich um einen mobilen Bluetooth-Speaker im edlen Design mit Sprachsteuerung sowie Freisprecheinrichtung. Der BEOSOUND A1 kann direkt im Onlineshop bei B&O für 299 EUR bestellt werden. Ein altes Sprichwort sagt "Wer die Qual hat, hat die Wahl" und so muss sich der Käufer aus einer Auswahl von acht unterschiedliche Farbvarianten entscheiden. Es stehen die Farben Black Anthracite, Gold Tone, Grey Mist, Green, Anthracite Oxygen, Pink, Jade Grey sowie Lunar Red zur Verfügung. Wir haben uns für die Black Anthracite Variante entschieden, da diese derzeit im Internet ab rund 195 EUR erhältlich ist.

Speaker im eingeschalteten Zustand

Die zweite Generation des BEOSOUND A1 präsentiert sich sehr flexibel. Durch seine kompakten Abmessungen von 133 mm im Durchmesser und einer Höhe von gerade einmal 46 mm passt der Speaker in jede Schwimmbad- oder Handtasche. Selbst in einer normalen Jackentasche findet der Lautsprecher Platz. Um den Speaker von A nach B zu transportieren, verfügt der mobile Lautsprecher über eine Trageschlaufe aus wasserresistenten und hochwertigem Leder. Die Schlaufe macht einen sehr guten und edlen Eindruck auf uns. Kombiniert wird diese mit einem Kunststoffring mit Bang & Olufsen-Logo.

Trageschlaufe aus hochwertigem und wasserbeständigen Leder

Um die klangliche Expertise von B&O unter Beweis zu stellen, verfügt der BEOSOUND A1 über einen 3,5" messenden Hoch-, sowie über einen 3x5" großen Tieftöner. Versorgt werden die beiden Treiber von Class D Verstärker mit 2 x 30 Watt Leistung. Zum Vergleich, manche Mittelklassesoundbar verfügt über eine Leistung von 100 Watt. Dadurch soll der B&O Lautsprecher einen sehr guten Raumklang, kombiniert mit genügend Volumen, kraftvolle Bässen und großartiger Dynamik bieten, so der Hersteller. Ob dies tatsächlich so ist, dazu kommen wir später in unseren Klangtestreihen.

Drei Mikrofone auf der Oberseite positioniert und sollen für eine sehr gute Sprachqualität bei Telefonaten sorgen, dazu später mehr.

Ladebuchse auf der Rückseite des Speakers

Ein integrierter Hochleistungsakku mit 3.000 mAh Kapazität ermöglicht Wiedergabezeiten von bis zu 18 Stunden, was für einen so kompakten Speaker sehr gute Werte sind. Sollte dem B&O Schallwandler dennoch der Saft ausgehen, kann der Lautsprecher mittels des ins Lieferumfang befindlichen USB-C Kabels aufgeladen und betrieben werden. Auch hier zeigt sich der Hersteller von der großzügigen Seite und liefert ein 1,30 m langes Kabel mit. Wie üblich, befindet sich im Lieferumfang leider kein Netzteil. Einen kompletten Ladevorgang gibt der Hersteller mit 2,75 Stunden an. Etwas schade findet wir, dass der BEOSOUND A1 über keine Powerbank-Funktion verfügt. So kann z.B. das Smartdevice nicht am Speaker geladen werden.

Im Lieferumfang befindet sich ein langes USB-C Ladekabel

Perlgestrahltes Aluminium auf der Lautsprecheroberseite

Für das Design des B&O BEOSOUND A1 zeigt sich die Kopenhagener Designerin Cecilie Mann verantwortlich. Auf der Oberseite präsentiert uns der BEOSOUND A1 massives und perlgestrahltes Aluminium, was ihn dadurch sehr robust macht. Um den Speaker effektiv vor Umwelteinflüssen oder auch Spritzwasser aus dem Pool zu schützen, besitzt dieser eine IP67 Zertifizierung. Selbst ein 30-minütiges Untertauchen in einen Meter tiefen Wasser kann dem B&O Speaker nichts anhaben. Auf der Unterseite befindet sich rutschhemmender schwarzer Kunststoff, was einen soliden Stand vermittelt.

Rutschhemmender Kunststoff auf der Geräteunterseite mit B&O Logo

Bang & Olufsen Kunststoffschale an der Trageschlaufe

Wie wir bereits erwähnt haben, verfügt der Bluetooth-Lautsprecher aus dem Hause B&O über einen einen 3,5 Zoll messenden Hochtöner und die tieffrequenten Signale, verarbeitet der 3x5 Zoll große Tieftöner. Mit satten 2x30 Watt werden diese von Class D Endstufen versorgt. Die Klangcharakteristik kann, in der kostenlos erhältlichen B&O App, angepasst und verändert werden. Hierzu folgen im weiteren Verlauf des Tests einige Erläuterungen.

Für eine sehr stabile und Energie-effiziente Verbindung zum Smartdevice sorgt die Bluetooth 5.1 Technologie. Ebenfalls unterstützt werden Microsoft Swift Pair und Google Fast Pair, für ein besonders schnelles verbinden von geeigneten Geräten. Ein Multipoint-Verbindung ist maximal mit zwei Devices möglich.

Status LED auf der Geräteoberseite

Bedienelemente Teil 1

Widmen wir uns nun der Bedienung des B&O BEOSOUND A1. Links und rechts neben der Lederschlaufe begegnen wir zahlreichen Funktionselementen. Im linken Teil befinden sich Taster für die Lautstärkereglung sowie ein Knopf für das Pausieren bzw. Starten der Wiedergabe. Letzterer besitzt aber Zusatzfunktionen. Betätigt man ihn während der Wiedergabe zweimal, wird der nächste Titel abgespielt und bei dreimaligen Drücken, der vorherige Titel. Eigentlich haben wir hier Berührungssensoren vermutet, dem ist aber nicht so. Es bedarf etwas an Fingerspitzengefühl und Übung, um den Bluetooth-Speaker intuitiv zu bedienen.

Auf der rechten Seite der Lederschlaufe lokalisieren wir einen Taster für das Ein- und Ausschalten sowie einen Taster für das Bluetooth-Pairing. Den Abschluss der Bedienelemente bildet der Knopf für den Sprachassistenten. Wer die Amazon Alexa-Sprachsteuerung verwenden möchte, kann diese Funktion in der dazugehörigen Alexa App ein- bzw. freischalten.

Bedienelemente Teil 2

