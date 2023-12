XXL-SPECIAL: IOTAVX Stereo- und Mehrkanal-Devices - aktuell zum unschlagbaren Preis

HifiPilot, höchst erfolgreicher Vertrieb und Initiator hinter der Marke Econik, hat die Marke IOTAVX übernommen, wie wir bereits in einer News zusammengefasst haben. Aus diesem Grund bietet HiFiPilot den treuen IOTAVX-Fans etwas Besonderes an: Die hochwertigen Stereo- und Mehrkanal-Devices von IOTAVX könnenvom 14. bis zum 31. Dezember mit einem exklusiven Rabatt von 20% erworben werden.

Grund genug für uns, die einzelnen IOTAVX-Produkte nochmals vorzustellen. Es gibt zusätzlich einige attraktive Pakete, die man ebenfalls direkt bei IOTAVX auf der Website findet.

IOTAVX PA3

Wir hatten die flache, sehr leistungsfähige Stereo-Endstufe vor längerer Zeit im Test: IOTAVX PA3

Dank 2 x 90 Watt an 4 Ohm überzeugt die PA3 für aktuell 319,20 EUR mit tadellosen Leistungsreserven und entfaltet in mittelgroßen Lokalitäten eine ausgezeichnete Pegelfestigkeit.

Innenleben

Ausgestattet mit klassischen analogen Class AB-Endstufen und einer natürlichen, angenehmen Auslegung, kann man sie auch sehr gut zusammen mit dem ebenfalls von uns getesteten SA3 Vollverstärker verwenden. Dann stehen immense Leistungsreserven von 180 Watt an 4 Ohm bereit. Dank dem hochwertigen Aufbau innen und der sehr guten Gehäusequalität ist die PA3 zudem langlebig und zuverlässig.

Technische Daten:

Produkttyp: Stereo Endstufe

Dauerleistung (lastabhängig): 45W (8Ω, 2 Kanäle), 100W (8Ω, 1 Kanal gebrückt), 90W (4Ω, 2 Kanäle), 180W (4Ω, 1 Kanal gebrückt),

Anschlüsse: Cinch-Eingänge,1x Pre Out

Klirrfaktor (THD+N): =0.005% (80% Leistung, 1 kHz)

Signal-Rauschabstand: >105dB (32W, A-Gewichtung)

Frequenzgang (+/-3dB): 10Hz - 100kHz

Spannungsversorgung: 115VAC or 230VAC, @ 50/60Hz

Standby-Verbrauch:

<0.5W

Abmessungen (B x H x T): 435 x 70 x 240 mm (Höhe inkl. Füße)

Gewicht: 6,5 kg

Hier geht es direkt zur IOTAVX PA3 Endstufe

IOTAVX SA3

Der Stereo-Vollverstärker IOTAVX SA3 (aktuell 399,20 EUR, mit BT-Dongle plus 35 EUR) ist, wie auch die PA3, flach und eher unauffällig gehalten. Dafür weiß er mit inneren Werten zu überzeugen und benötigt zudem nur wenig Platz. Mit 90 Watt pro Kanal (an 4 Ohm) stellt der IOTAVX SA3 sogar in mittelgroßen Hörräumen bis rund 25 Quadratmeter genug Leistung auch für den Betrieb von Lautsprechern bereit, die einen nur durchschnittlichen Wirkungsgrad haben. Zugleich ist es keine Schwierigkeit, den Vollverstärker auch im größeren Hörraum ohne Einschränkungen einzusetzen, gerade dann, wenn man sich noch die PA3 Stereoendstufe als "Verstärkung" im wahrsten Wortsinne hinzu holt.

Sehr solider Aufbau innen

Der eingebaute Class AB Verstärker arbeitet impulstreu und mit hohem Wirkungsgrad. Die für das Preisniveau hochwertigen Bauteile in der Vorstufe stehen für kurze Signalwege und eine hervorragende Klarheit des Klangs. Für eine exakte Wandlung digitaler Signale in analoge sorgen D/A-Wandler von Wolfson. Ausgestattet ist der Vollverstärker unter anderem mit einer Phono MM-Vorstufe sowie einer Klangregelung für Bass- plus Hochtonbereich.

Rückseite

Mitgelieferte Fernbedienung

Anschlussseitig finden sich fünf Cinch-Eingänge sowie ein optischer plus ein koaxialer Digitaleingang. Optional ist ein Bluetooth-Dongle erhältlich.

Technische Daten:

Produkttyp: Stereo Vollverstärker

Dauerleistung (lastabhängig): 45W (8Ω, 2 Kanäle), 100W (8Ω, 1 Kanal gebrückt), 90W (4Ω, 2 Kanäle), 180W (4Ω, 1 Kanal gebrückt),

Audio Eingänge: 5x Cinch (Eingangsempfindlichkeit 200mV), 1x S/PDIF koaxial, 1x Toslink optisch, 1x Bluetooth (IOTAVX Bluetooth Adapter notwendig), 1x Phono (MM) (Eingangsempfindlichkeit 2,5mV)

Audio Ausgänge: Lautsprecheranschluss, 1x Sub Out, 1x Pre Out, 1x Kopfhörerausgang

Weitere Ein- und Ausgänge: 1x RS-232 Eingang, 2x Trigger Ausgang, 1x Dimmer Control (10 Stufen)

Klirrfaktor (THD+N): =0.005% (80% Leistung, 1 kHz)

Signal-Rauschabstand: >105dB (32W, A-Gewichtung)

Frequenzgang (+/-3dB): 10Hz - 100kHz

Spannungsversorgung: 115VAC or 230VAC, @ 50/60Hz

Standby-Verbrauch: <0.5W

Abmessungen (B x H x T): 435 x 70 x 240 mm (Höhe inkl. Füße)

Gewicht: 6,5 kg

Hier geht es zum IOTAVX SA3

IOTAVX NP3

Den IOTAVX Vorverstärker/Streamer hatten wir ebenfalls im Test: IOTAVX NP3

Der IOTAVX NP3 kommt aktuell auf 479,20 EUR, mit Bluetooth-Dongle ist er 35 EUR teurer. Er vereint zahlreiche Streaming-Funktionen, ein CD-Laufwerk, einen DAB+ sowie FM-Radio und zahlreiche Anschlussmöglichkeiten in seinem flachen Gehäuse.

Innenleben

Die Zuspielung von Signalen mittels USB-Audio oder Bluetooth (5.0 inkl. aptX-HD, Dongle erforderlich) funktioniert ebenso wie die Nutzung als DLNA / UpnP Renderer. Aufgrund der praktischerweise integrierten Lautstärkeregelung kann der NP3 auch als Vorstufe eingesetzt werden. In diesem Fall übernimmt der eingebaute, präzise arbeitende DAC die Wandlung. Der NP3 kann bequem mit der Fernbedienung des IOTAVX SA3 Vollverstärkers bedient werden und wird wahlweise per WiFi oder LAN ins Heimnetzwerk eingebunden.

Fernbedienung

Es stehen Streaming-Optionen wie die Nutzung von Spotify, Tidal, Deezer, Quobuz, Napster etc. zur Verfügung. Auch auf einem Server gespeicherte Musik kann der NP3 dank DLNA / UpnP-Kompatibilität wiedergeben abgespielt. Der CD-Spieler unterstützt klassische Audio-CDs ebenso wie CDs mit Daten im WAV- oder MP3-Format. Mit Hilfe des bereits erwähnten DAB+ / FM / Internet-Radios kann man auf eine Vielzahl von Radiosendern zugreifen und die Inhalte in tadelloser Qualität hören. Über den rückseitigen USB-Eingang kann USB-Audio direkt vom PC übertragen werden. Der NP3 unterstützt bei diesem Signalweg die Verarbeitung hochaufgelöster Dateien bis zu 24Bit/192kHz. Mit dem optional erhältlichen IOTAVX Bluetooth-Adapter empfängt der NP3 Musikdateien direkt per Bluetooth 5.0 inkl. aptX HD. Mit den rückseitigen Dimmer- sowie Trigger- Ein- und Ausgängen kann die NP3 sowohl vom SA3 Vollverstärker ferngesteuert werden als auch ihrerseits beispielsweise die PA3 Endstufe fernsteuern - sehr praktisch.

Technische Daten:

Produkttyp: Netzwerk-CD-Player

Funktionen: Streaming / CD-Player / DAB+ & FM / USB / Bluetooth / Lautstärkeregelung

Unterstützte Streaming-Dienste: Spotify, Tidal, Deezer, Quobuz, Napster, TuneIn, iHeartRadio, XIMALAYA, QQFM

Eingänge: 1x S/PDIF koaxial, 1x Toslink optisch, 1x PC-USB (24Bit/192kHz), 1x DAB+ / FM Antenne, 1x Bluetooth (IOTAVX Bluetooth Adapter notwendig), 1x USB A, 1x Ethernet, 1x WiFi Antenne

Ausgänge: 1x Cinch anlog (L/R), 1x S/PDIF coaxial, 1x Toslink optisch

Weitere Ein-/Ausgänge: 1x RS-232 Eingang, 1x Trigger Eingang, 1x Dimmer Eingang, 1x Trigger Ausgang, 1x Dimmer Ausgang

Spannungsversorgung: 115VAC or 230VAC, @ 50/60Hz

Standby-Verbrauch: <0.5W

Abmessungen (B x H x T): 435 x 70 x 240 mm (Höhe inkl. Füße)

Gewicht: 3,5 kg

IOTAVX AVXP 2-840

Eine der besten Stereo-Endstufen überhaupt ist die AVXP 2-840 - denn für das absolut überragende Leistungsniveau ist sie enorm preiswert, auch schon ohne den aktuellen Rabatt. Mit dem Rabatt kommt sie derzeit nur auf 1.759,20 EUR - hier lohnt es sich, umgehend zuzugreifen. Wir hatten das Kraftwerk im Test:

Kraft kann man nie genug haben, wenn man höchst souverän akustische Inhalte, ganz gleich, welcher Art, genießen möchte. Die IOTAVX AVXP 2-840 setzt hier Maßstäbe weit über die Preisklasse hinaus und serviert äußerst kraftvolle 840 Watt pro Kanal an 4 Ohm. An 8 Ohm sind es immer noch 580 Watt pro Kanal. Und treten innerhalb des musikalischen Geschehens plötzliche Dynamiksprünge auf, so stehen Elektrolyt-Kondensatoren als Kurzzeitspeicher mit sagenhaften 160.000 Microfarad bereit.

Innenleben

Das sind Daten, von denen viele teurere Konkurrenten nur träumen können. Daher ist die 2-840 in der Lage, auch extrem anspruchsvolle, von der Impedanz her kritische Lautsprecher ohne jedes Problem anzutreiben. Der konsequent diskrete Aufbau mit zwei komplett getrennten Verstärkerzügen garantiert die höchst stabile Erzeugung dieser Performance. Jeder der beiden Kanäle wird individuell von einem überdimensionierten Ringkerntransformator versorgt. Bis zu 2.640 Watt Aufnahmeleistung kommen auf diese Art zustande. Durch den konsequenten Doppel-Mono-Aufbau ist eine hohe Signalreinheit eine Selbstverständlichkeit.

Neben dem Einsatz im klassischen Stereobetrieb eignet sich das High-Performance-Modell natürlich ebenso für die Verwendung in einem Mehrkanal-Setup der Luxusklasse.

Technische Daten:

Produkttyp: Stereo Endstufe

Dauerleistung (lastabhängig): 580W (8Ω, 2 Kanäle), 840W (4Ω, 2 Kanäle)

Anschlüsse: Cinch-Eingänge, Balanced XLR-Eingänge

Rauschabstand: 113 dBA

Klirrfaktor (THD+N): ≤0.015% (Max. Leistung, 1 kHz)

Frequenzgang (+/-1dB): 10Hz - 35kHz

Stromversorgung: 115VAC or 230VAC, @ 50/60Hz (Automatisch)

Energieversorgung: 2 Hochleistungs-Ringkerntrafos; Pufferung: 160.000µF Kapazität

Max. Leistungsaufnahme: 2.640W

Standby-Verbrauch:<0.5W

Abmessungen (B x H x T): 435 x 183 x 423 (453) mm (inkl. Anschlüsse)

Gewicht: 30.4 kg

Hier geht es direkt zur IOATAVX AVXP 2-840

