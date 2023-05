XXL-SPECIAL: Impressionen vom Audio Reference-Auftritt auf der High End 2023

Bei Audio Reference aus Hamburg lohnt es sich definitiv, auf der High End 2023 in München, die noch bis diesen Sonntag andauert, vorbeizuschauen. Denn der renommierte Vertrieb unter Leitung von Mansour Mamaghani - oben im Bild zu sehen - hat alles, was exklusiv und klangstark ist, mit an die Metropole an der Isar gebracht. Wir konzentrieren uns in diesem High End-Special auf einige Schwerpunkte aus dem extrem reichhaltigen Angebot von Audio Reference.

Wer das Thema Velodyne - schließlich baut Klang-Kenner Mansour Mamaghani diese exzellenten Subwoofer selbst, da er CEO von Vöedyne ist - vermisst, dem legen wir den passenden Artikel ans Herz:

Und nun viel Freude beim Lesen.

Wilson Audio und Dan D'Agostino

Ganz besonders im Fokus standen die äußerst luxuriösen Lautsprecher von Wilson Audio aus Utah/USA und die überragenden HiFi-Komponenten von Dan D'Agostino, ebenfalls aus den USA (Kalifornien). Ganz besonders interessant war, dass die Firmengründer und -Inhaber ebenfalls vor Ort waren. Hier unsere Eindrücke:

Setup mit der WAMM Master Chronosonic XVX und Dan D'Agostino Relentless-Monoblöcken

Mehr Technik gibt es wohl in keiner anderen Box

Anzeige



Bass-Module

Die ultrapräzisen Werkzeuge für die perfekte Ausrichtung auf die Hörposition

Jedes Detail wurde genau durchdacht

Der WAMM Master Chronosonic ist (Paar) ab 900.000 EUR zu haben und ist das Topmodell der exklusiven Wilson Audio Lautsprecher-Range. Die Möglichkeit, den Lautsprecher mit unfassbarer Präzision exakt auf den Hörplatz auszurichten, um Musik auch vom Timing her in Perfektion genießen zu können, ist die Mission dieses Ausnahme-Lautsprechers, den wir natürlich in einem Special ausführlich inklusive aller Technologien vorgestellt haben.

Zuspieler

Wir stellen Komponenten aus der Kette vor. So den Dan D'Agostino Relentless Vorverstärker, der inklusive Digitalbaord 220.000 EUR kostet. Das Highend-Gerät wurde in drei separate Chassis aufgeteilt: Ein Gehäuse für jeden Kanal plus ein weiteres für Stromversorgung und Steuerung. Das zwischen beiden Audiokanälen untergebrachte Netzteil ist aus elektrischer sowie magnetischer Perspektive optimal abgeschirmt. Vorhanden sind ferner spezielle Netz-Konditionierungsschaltungen, die HF-Sträungen aus der Wechselstromversorgung filtert und asymmetrische Leistungswellenformen plus Gleichstrom aus dem Netz fherausnehmen. Die Stromversorgung der Vorverstärkerstufen übernehmen zwei 150 VA-Ringkern-Transformatoren. Einer ist für die digitalen, der andere für die analogen Schaltkreise zuständig.

Anzeige



Der Vorverstärker ist komplett XLR-beschaltet. Natürlich sind alle analogen sowie digitalen Schaltungen einschließlich der Masseflächen komplett voneinander isoliert. Optisch speziell ist das Paar Lautstärkeregler an beiden Audio-Gehäusen. Jeder dieser Regler ist aus 14 separaten Metallbauteilen hergestellt und ermöglicht eine enorme Präzision bei der Einstellung der Lautstärke. Ein optional erhältliches Streaming-Modul bringt koaxiale sowie optische Digitaleingänge, USB-A-Eingänge und RJ45-Terminals sowie WLAN mit. Für iOS-Devices gibt es eine App zur Steuerung. Das imposante Gewicht von 60 kg dokumentiert die Hochwertigkeit dieser Ausnahme-Vorstufe eindrucksvoll.

Relentless Monoblock

Der dazugehörige Monoblock kostet 350.000 EUR/Stück und setzt Maßstäbe mit einem 5,5 kW-Netzteil. Ohne jedes Problem können 1.500 Watt an 8 Ohm bereitgestellt werden. Wird dieses Kraftwerk an eine 220 V-Steckdose angeschlossen, verdoppelt er seine Leistung auf 3.000 Watt an 4 Ohm und 6.000 Watt an 2 Ohm. Ein Transformator, der aus mehreren zusammengeschalteten Sektionen besteht, die alle vergossen und mit einer Metallabschirmung ausgestattet sind, und eine völlig neue Topologie mit Präzisions-Eingangsstufe sind technische Merkmale. Der schon erwähnte Transformator speist eine speziell entwickelte Gleichrichterschaltung und eine 600.000 Mikrofarad/100 Volt-Kondensatorbank. Das "Super Rail" Konzept nutzt die enormen Möglichkeiten dieses Hightech-Netzteils perfekt aus. "Super Rail" verwendet höhere Spannungsschienen in den Abschnitten vor der Endstufe, was den Verstärker effektiv "auflädt" und die komplette Leistungsbereitschaft der Ausgangsspannungsschienen sicherstellt. Der Kühlkörper kombiniert Kupfer und Aluminium mit dem Ziel höchster Effizienz. 258 kg wiegt diese Endstufe der Extraklasse.

dCS-Komponenten

Anzeige



In der WAMM-Kette spielen auch dCS-Komponenten eine große Rolle. Das Unternemen dCS ist weltweit führend in der DAC-Technologie. Wir stellen kurz einige Komponenten vor, die allesamt bei Audio Reference im Vertrieb zu finden sind.

Bei einem besonders interessanten Device handelt es sich um den Rossini APEX Streamer/DAC. Er verfügt über ein spezielles proprietäres Ring DAC-System, eine digitale Verarbeitungsplattform und eine Clocking-Architektur. Der DAC/Streamer offeriert direkten Zugriff auf eine Vielzahl von Streaming-Diensten, externen Geräten und Speicherlaufwerken. Darüber hinaus bieten die Rossini Komponenten internes Upsampling und eine Auswahl an Filteroptionen, mit denen man Anpassungen an die Hörumgebung und an den Musikgeschmack vornehmen kann. Die Wiedergabe wird komfortabel über die Mosaic Control App verwaltet, mit der man Musik von verschiedenen Plattformen - einschließlich Roon, TIDAL, Qobuz, Deezer, Spotify, Internetradio und Apple Airplay - durchsuchen kann. Alles wird über eine komfortable und intuitiv bedienbare Oberfläche gesteuert.

Auch gibt es einen CD/SACD-Transport inklusive AES/EBU-Digitalschnittstellen (plus weiteren digitalen Terminals) und einen DAC/Streamer. Das Rossini APEX CD/SACD-Laufwerk steht für eine erstklassige Steifigkeit, eine untadelige Vibrationsfestigkeit und absolut resonanzfreien Betrieb - nahezu geräuschlos, versteht sich. Der Rossini wurde im dCS-Hauptsitz in Cambridgeshire, England, entworfen und von Hand zusammengebaut. Er ist das Ergebnis großer Handwerkskunst, enorm präziser Entwicklung und einer enormen Liebe zum Detail. Im Rossini APEX Player gibt es dann noch, in einem Gehäuse, einen Streamer/DAC plus Disc-Laufwerk.

Als weiteres Gerät hinzu kommt die dCS Rossini Grade 1 Master Clock hinzu. Sie bietet eine kaum noch zu übertreffende Genauigkeit und Jitter-Kontrolle. In Kombination mit der anderen Rossini-Elektronik sorgt sie für ein nochmals authentischeres Gefühl von räumlicher Weite, räumlicher Tiefe, Detailfreude und akustischer Homogenität. Der Rossini DAC/Streamer liegt bei 30.250 EUR, der SACD/CD-Transport bei 25.600 EUR, die Master Clock bei 10.700 EUR.

Weiter auf: Nächste Seite

Seiten: 1 2 3

Tags: Aktive Lautsprecher