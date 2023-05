SPECIAL: Velodyne auf der High End 2023 - High-Tech-Subwoofer aus Hamburg und passende Premium-Standfüße

Velodyne Acoustics stellt auf der High End 2023 klangstarke Subwoofer und exklusives Zubehör aus - ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.

Im einzelnen werden die aktuellen Subwoofer-Serien VI-Q (oben im Bild der VI-Q10) und Deep Waves sowie die neuen In-Wall-Geräte gezeigt. Ein Highlight am Messestand sind die Standfüße Ultra Feet VA Edition, die in Zusammenarbeit mit Bassocontinuo entstanden sind und zur Messe ihre Premiere feiern. Das optionale Zubehör ist besonders massiv, aus Edelstahl gefertigt und wird mit zahlreichen Gewindeadaptern geliefert – so ist beste Entkopplung bei zahlreichen Subwoofern garantiert. Wer die Tiefton- und HiFi-Themenwelt von Velodyne Acoustics sowie Audio Reference nicht verpassen möchte, sollte sich die Räume C112 und D111 im Atrium 3.1 vormerken.

Extrem hochwertige Subwoofer-Standfüße

Nun zu den Details, und wir starten mit der hochwertigen Entkopplung: Velodyne Acoustics Ultra Feet by Bassocontinuo für die perfekte Basswiedergabe.

Perfekte Entkopplung

Leistungsstarke, möglichst präzise Subwoofer sind seit über 40 Jahren das Spezialgebiet von Velodyne Acoustics. Das konnten wir zum Beispiel beim Test des Velodyne Digital Drive 15 Plus feststellen. Noch besser entfalten kann auch ein solcher Bass-Gigant sein Können mittels hochwertiger externer Hilfsmittel.

Der Experte weiß: Um die Tieftonwiedergabe zu perfektionieren, zählen auch die kleinsten Details und natürlich auch das passende Zubehör. So können HiFi- und Heimkino-Enthusiasten das Maximale aus ihren Set-ups herausholen. Mit den hochwertigen Entkopplungsfüßen, die in Zusammenarbeit mit dem italienischen Rack-Hersteller Bassocontinuo entwickelt wurden, steht einer saubereren, nachdrücklichen Basswiedergabe nichts mehr im Wege.

Auch bei schwierigen Verhältnissen der Boden- und Wandkonstruktion werden Vibrationen bestmöglich vermieden und auch nicht vom Untergrund auf den Subwoofer zurückgeleitet. In der Folge wird der Tiefton mit den aufwändig gefertigten Edelstahl-Füßen klar, definiert und kraftvoll.

Komplettpaket mit vier Standfüßen

Die Velodyne Acoustics Ultra Feet VA Edition sind in einem Satz von vier Entkopplungsfüßen erhältlich. Damit möglichst viele Subwoofer von dem hochwertigen Zubehör profitieren können, sind mit den Gewindegrößen M6, M8 M10 und zusätzlich erhältlichem 1⁄4"-20 UNC die gängigsten Größen direkt dabei. Andere Gewinde sind auf Anfrage erhältlich. Zusätzlich wird für jeden Fuß eine Kontermutter mitgeliefert, um eventuelle Höhenunterschiede am Boden genau auszugleichen.

Deep Waves-Modelle

Ebenso werden in München die Velodyne Subwoofer-Serien VI-Q und Deep Waves ausgestellt - dabei handet es sich um durchdachte Basskraftwerke mit App-Steuerung.

Die 10- und 12-Zoll Subwoofer der Deep Waves Serie verfügen über einen nach vorne abstrahlenden Treiber samt zwei seitlich abstrahlenden Passivradiatoren für präzisen Tiefton. Mit 350 Watt RMS-Leistung bzw. 600 Watt Maximalleistung beim 10-Zoll-Modell und 400 Watt RMS-Leistung und 800 Watt maximal beim 12-Zoll-Subwoofer sind die Class-D-Verstärkung und die 2,5-Zoll-Schwingspule mit vierlagiger Wicklung für anspruchsvolle Anwender die richtige Lösung.

VI-Q10 von hinten

Die Subwoofer der VI-Q Serie arbeiten hingegen mit einem geschlossenen Gehäuse und setzen auf ultraleichte Kohlefasermembranen, um kraftvollen Class-D-Verstärkereinheiten und hocheffizienten Schaltnetzteilen ein fulminantes Bassfundament zu schaffen. Das 15-Zoll-Modell kann hier mit einem maximalen Schalldruck von bis zu 120 dB aufwarten und leistet 650 Watt RMS bzw. 1.200 Watt maximal.

VI-Q-Serie

Die enorme Leistung macht auch eine sorgfältige Planung der Gehäuse nötig. Die massive Front ist deshalb aus einer 21-lagigen Multiplex-Platte mit einer Materialstärke von ganzen 50 Millimetern gefertigt, um niedrige Verzerrungswerte zu garantieren. Über Cinch-Eingangsbuchsen für den LFE-Kanal sowie Lautsprecherklemmen lässt sich die Subwoofer klassisch und einfach in das Lautsprecher-System integrieren.

Die VI-Q Serie bietet zusätzlich auch XLR-Anschlüsse. Mit der iWoofer™ App werden Nutzer zudem bestmöglich dabei unterstützt, den Subwoofer optimal an den Raum sowie die jeweiligen Hörvorlieben anzupassen.

Es geht weiter mit In-Wall-Subwoofern und spannenden Prototypen.

Auf der High End wird mit dem IW-600 X der Nachfolger des meistverkauften Installations-Lautsprechers von Velodyne Acoustics gezeigt, der zwei 6,5-Zoll-Treiber, die bewährte Passivmembran-Technologie und leichte Kohlefasermembranen für seine kraftvolle Basswiedergabe nutzt.

Auch der große Bruder IW-800 mit zwei 8-Zoll-Treibern und die Verstärker SC 1500 und 750 wird ausgestellt. Die sichtbare Front beider Subwoofer kann mit einer magnetischen Treiberabdeckung versehen werden. Mit dem V-Connect-System ist am Messestand auch erstmals der Prototyp für die kabellose Verbindung von Velodyne Acoustics Subwoofern zu sehen.

Messeinfos zu Velodyne Acoustics auf der High End 2023:

Die High End 2023 findet vom 18. bis zum 21. Mai 2022 im Messezentrum MOC in München statt. Velodyne Acoustics und Audio Reference sind in den Räumen C112 und D111 im Atrium 3.1 zu finden.

Special: Carsten Rampacher, RTFM

Bilder: Audio Reference/Velodyne Acoustics

Datum: 14. Mai 2023

