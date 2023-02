XXL-SPECIAL: Die "World of Samsung" 2023 mit dem TV- und Soundbar-Portfolio 2023 - "Quantum Dot" steht im Fokus

Bei der „World Of Samsung“ 2023 stand ein Thema klar im Fokus: Quantum Dot”. Seit 2015 vertraut Samsung auf die Quantum Dot-Technologie, demnach ist man bereits im achten Entwicklungsjahr und bietet 2023 ein so starkes Quantum Dot-Lineup wie noch nie zuvor. 2015 hießen die Quantum Dot Modelle noch SUHD, ab 2017 dann QLED, 2020 kam „Neo QLED“ (mit Mini-LED-Technologie) hinzu. Seit einigen Generationen gibt es auch 8K-QLED-Modelle, diese Tradition setzt sich 2023 fort (so z.B. in den beiden Spitzen-8K-Linien QN900C (Bild oben) und QN800C mit Slim One Connect Box). In diesem Jahr wurde in einigen Modellen die Anzahl der Dimming-Zonen gleich verdoppelt. Das hat zur Folge, dass Detailkontrast sowie Schwarzwert weiter verbessert werden konnten.

Quantum Dot erstreckt sich von den LCD/LED-basierten Neo QLED-Modellen über die ebenfalls mit QLED-Panels ausgestatteten Lifestyle-Modelle bis zu den Hightech-OLED-TVs, die es in 2023 erstmals auch in 77 Zoll und in zwei unterschiedlichen Baureihen gibt.

Samsung sieht klare Vorteile in der Quantum Dot-Technologie. Authentische, brillante Farben mit hoher Leuchtstärke, sowie ein hervorragendes Farbvolumen und eine exzellente Farbsättigung. Das möchte Samsung im Jahr 2023 besonders intensiv kommunizieren. Samsung nennt als Grund für diese Maßnahme, dass man der einzige Anbieter ist, der Quantum Dot in einer solchen Breite und solchen Tiefe im Portfolio anbietet – für jede Technologie.

Top 8K-Serie QN900C

QN900C 8K Neo QLED

Wer den QN900C zu Hause hat, wird gar nicht immer reisen wollen. Dank nun 64 neuronaler Netze ist der KI-basierte Prozessor extrem leistungsstark

Natürlich können die Quantum Dot-Panels der beiden 8K-Topserien QN900C und QN800C ihre vollen Fähigkeiten nur in Verbindung mit einem leistungsstarken Prozessor entfalten, der auch niedriger auflösendes Material sorgfältig „in Form bringt“.

Lebensechte Farben

Die neuronalen Netzwerke zur Bildverarbeitung wurden hinsichtlich der Anzahl drastisch erhöht, so spricht Samsung in der 2023er Generation der Modelle mit dem größten Prozessor von 64 neuralen Netzwerken (2022 lediglich 20 neurale Netzwerke). Neu in 2023 ist die „Auto HDR“ Funktion, hier werden SD-Inhalte auf hohem Niveau in HDR-Inhalte umgewandelt. Kontraste, Helligkeit sowie Farben werden optimiert.

Die QN900C-Serie wieder mit der Slim One Connect Box

Was zeichnet die 8K Top-Serie QN900C weiter aus? Die Modelle sind erhältlich in 85,75 und in 65 Zoll. Sie verfügen über die Quantum Matrix Technologie Pro, besitzen, wie erwähnt, die neueste Ausgabe des Neutral Quantum Processor 8K.

Infinity Screen

Überall die gleiche Bautiefe

„Bilder ohne Grenzen“ werden dank des Infinity Screens erzeugt, für eine gleichmäßige Bautiefe und praktische Anschlussmöglichkeiten gibt es die Slim One Connect Box. Die akustischen Merkmale umfassend Dolby Atmos/ OTS Pro/ Q-Symphony.

