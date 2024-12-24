XXL-SPECIAL: Der neu eröffnete nuaudiostore in Salzburg - Nuberts gesamte Produktpalette im attraktiven Ambiente

Erstmals kann man auch außerhalb Deutschlands in einem Ladengeschäft das komplette Nubert Lautsprecher- und Elektronik-Sortiment live erleben: Im nuaudiostore Salzburg in der Hofhamyer Allee 9/11 ist nahezu jede Komponente aus der schwäbischen Klangmanufaktur vor Ort. Erst am 26. November 2024 öffnete der nuaudiostore seine Pforten fürs interessierte Publikum. Zwei Mitarbeiter beraten alle Kunden kompoetent und ausführlich.

Gerade erst eröffnet

Schönes Ambiente mit einem Großaufgebot an Nubert Lautsprechern und Nubert Elektronik

Tolle Vergleichsmöglichkeit für alle Nubert Soundbar-Lösungen

Starten wir nun mit den einzelnen Nubert Produktserien, die man in Salzburg findet.

Anzeige



nuGo! ONE

Flexibel in der Aufstellung

Angefangen vom Bluetooth-Lautsprecher mit DAB/FM-Tuner nuGo! ONE - der auch in unserem Test überzeugte - geht es weiter mit der beliebten nuBoxx-Serie, von der es passive sowie aktive Lautsprecher gibt.

nuBoxx-Serie in Weiß

nuBoxx-Lautsprecher in Schwarz

Die aktuellen passiven nuBoxxen sind allesamt akustisch überzeugend, klingen realistisch und bieten hohe Reserven hinsichtlich der Pegelfestigkeit. Ganz gleich, ob Regallautsprecher, Universallautprecher (horizonal oder vertikal zu verwenden) oder Standboxen, das nuBoxx-Sortiment hält alles bereit. Plus den aktiven Soundbars nuBoxx AS-225 max und nuBox AS-425 max und dem "Stereo-Soundpaar" nuBoxx AS-125 pro, das sich perfekt z.B. für den Einsatz als klangstarkes PC-Soundsystem eignet.

Anzeige



Zeitlos attraktive nuLine-Baureihe

nuVero 170 und nuVero 140

Matter, anthrazitfarbener Korpus trifft auf in Metallictönen lackiertes Klangsegel: Die Lautsprecher der nuVero-Serie bieten einen hohen Wiedererkennungswert

Weiter geht es über die Klassiker nuLine und nuVero aus dem Sortiment hochwertiger passiver Lautsprecher. Man kann sich aus den nuLine- und nuVero-Komponenten entweder ein Stereo-, oder aber auch ein Mehrkanal-Setup erstellen. Es finden sich Standlautsprecher, Regallautsprecher, Centerlautsprecher und auch "Boxen mit speziellen Missionen" im Portfolio der beiden Serien, wie z.B. kompakte Regallautsprecher wie die nuVero 30, die man als Direktstrahler und als Dipol verwenden kann. Optisch unterscheiden sich die nuLine- und die nuVero-Lautsprecher enorm.

Anzeige



Nach Herzenslust "austoben" können sich nuLine-Liebhaber und die, die es werden wollen

Die "nuLiner" begeistern mit ihrem handwerklich überragend verarbeiteten Unibody-Gehäuse und mit makelloser Schlichtheit. Die nuVero-Serie setzt bewusst auf Kontraste, ein matter Body trifft hier auf ein durchaus auffälliges Klangsegel, das in exzellent aufgebrachten Metallic-Tönen eingefärbt ist. Leistungsstärke zeichnet beide Serien aus, überall kommen mit Liebe zum Detail konstruierte, hoch belastbare Chassis sowie mehrstöckige, penibel aufgebaute Frequenzweichen mit langzeitstabilen Bauteilen zum Einsatz. Hinzu kommen zahlreiche Klang-Einstelloptionen, je nach Modell unterschiedlich. Die dafür zuständigen Regler finden sich hinten bei den Lautsprecherkabel-Anschlussterminals.

Anzeige

