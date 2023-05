XXL-Preview von der High End: Aktiv-Lautsprecher Klipsch Jubilee mit ausgefeilter Horn-Technologie

Die auf der High End präsentierte Klipsch Jubilee ist die große Variante des legendären Klipschhorns. Sicherlich schon aufgrund der Abmessungen kein Lautsprecher für jeden, aber für eine ausgewählte Gruppe von HiFi-Enthusiasten vielleicht sogar das Ziel aller Träume.

Nach 75 Jahren, nachdem das Klipschhorn als größter Lautsprecher des US-Traditionsunternehmens gebaut wurde, ist die Jubilee jetzt quasi als Ergänzung des Portfolios hinzugekommen. Sie basiert noch auf Ideen von Paul Wilbur Klipsch selber - zu Lebzeiten konnter der 2003 verstorbene Firmengründer diese Konzepte aber nicht vollenden. Was er sich unter einer exzellenten Horn-Lautsprecherbox vorstellte, konnte man mit den damaligen technischen Möglichkeiten nicht realisieren. Daher mussten das seine Nachfolger 20 Jahre nach seinem Tod übernehmen.

Die Jubilee als Weiterentwicklung des Klipschhorns

Wir haben es bei der Jubilee mit einer Zweiwege-Aktivbox zu tun, die komplett horngeladen ist. Der Schallwandler verfügt über ein Mittel-/Hochton-Horn von enorm hoher Empfindlichkeit, das alle Frequenzen ab 300 Hz übernimmt. Ergänzend dazu gibt es eine hornbasierte Basseinheit, ein gefaltetes Basshorn, das intern nach dem Bassreflex-Prinzip funktioniert. Es ist so abgestimmt, dass es so klingt, wie man es vom Klipschhorn her kennt - allerdings deutlich tiefer.

Mittel-/Hochtonhorn

Im Detail

Blick von hinten auf die Hornkonstruktion

Treibereinheit von hinten im Detail

Das andere Entwicklungsziel war es, das Mittel-/Hochtonhorn so zu bauen, dass es wie Punktstrahler, wie ein Breitbänder funktioniert, im Sinne eines optimalen Timings, aber auch im Sinne der Wiedergabe des kompletten Hochtonbereiches, sodass man den Superhochtöner des klassischen Klipschorns nicht mehr zusätzlich benötigt.

Unterer Bereich des Lautsprechers

Paul Klipsch wollte ein Horn bauen, das über den gesamten Frequenzbereich sehr sauber sowie durchhörbar klingt, weniger hart und weniger direkt als ein Klipschhorn, und aber den tiefsten Bass aber vom Timing her genauso knackig und präzise wiedergibt. Diese ganzen Prämissen waren nur in einem aktiven Konzept zu realisieren. Mit einer passiven Frequenzweiche wäre der Betrieb der Jubilee gescheitert.

