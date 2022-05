VIDEO-TEASER: Nubert nuLine 34 Jubilee in Cortenstahl

In begrenzten Stückzahlen und nur über einen limitierten Zeitraum sind die Sondermodelle nuLine 34 Jubilee und nuLine 284 Jubilee erhältlich. Die Sondermodelle sind in der exklusiven Ausführung Cortenstahl gehalten - die speziell behandelten Holzgehäuse werden dabei in Handarbeit mit einer patinierten Metalloberfläche versehen und anschließend einem mehrstufigen Alterungsprozess unterzogen, der die Stahlpartikel gezielt oxidiert. Durch Unterschiede bei jedem Durchgang des Oxidationsprozesses ist jede nuLine Jubilee Box ein Unikat! Im Teaser-Video werfen wir einen ersten Blick auf das exklusive Finish des Jubiläumsregallautsprechers!

Die nuLine Jubilee sind seit dem 11. März 2022 zum Stückpreis von 500 Euro (nuLine 34 Jubilee) und 1.500 Euro (nuLine 284 Jubilee) im Nubert Direktvertrieb erhältlich. Aufgrund der Inflationsausgleichsaktion des Herstellers kann man sie aktuell sogar günstiger ergattern!

Text und Video: Philipp Kind

