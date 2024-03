TEST: VTL Röhrenvollverstärker IT-85 - US-amerikanische Handarbeit trifft auf unvergleichliche akustische Auslegung

Der innovative Kleinserien-Hersteller VTL aus Kalifornien hat es sich auf die Fahnen geschrieben, unvergleichliche Röhrenverstärker zu offerieren - da macht der Vollverstärker IT-85 für 8.690 EUR (mit Fernbedienung im Lieferumfang) keine Ausnahme. Eigentlich sind die meisten Komponenten von VTL als Vor-/Endstufenkombination ausgeführt. Das heißt, man kauft sich zur Vorstufe die passenden Endstufen. Für VTL hat dies nicht zu unterschätzende Vorteile hinsichtlich einer exzellenten Akustik, denn die räumliche Trennung des Vorverstärkers von der Endstufe sorgt dafür, dass es keinerlei gegenseitige Beeinflussungen der Schaltkreise gibt, besonders die hoch empfindliche Elektronik der Vorstufe wird nicht von den Komponenten der Endstufe negativ beeinflusst.

Trotzdem gibt es Anwender, die lieber auf eine einzige Komponente zurückgreifen, und für diesen potentiellen Kundenkreis geht der IT-85 an den Start. Mission von VTL war, den Vorteil nativer Vor-/Endstufenkombinationen, die strikte Signaltrennung der Elemente Vorstufe und Endstufe, auch beim integrierten Verstärker in weiten Zügen zu ermöglichen. Zudem kommen hervorragende audiophile Bauteile zum Einsatz, und innerhalb des Gehäuses sind beide Sektionen strikt getrennt. Passend dazu verwendet VTL hochwertige, massive Schirmungen. Man kann salopp sagen, dass es kaum einen anderen Vollverstärker gibt, dessen Aufbau so nah an einer Vor-/Endstufenkombination ist.

Sehr hochwertiges Metaillgehäuse mit massiver Verarbeitung

Dicke Materialqualität (Verstärker ist offen hinten)

Das Metallgehäuse im interessanten Formfaktor – auf den ersten Blick etwas an einen Industrie-Toaster, den man vom Hotelfrühstück her kennt, oder an einen Mini-Backofen erinnernd - ist überragend verarbeitet. Der IT-85 ist relativ hoch, aber nicht besonders tief. Die Solidititä des Gehäuses verdient das Wort „unerschütterlich“, und vorn ist ein großes Fenster verbaut, durch das man den Röhren bei der Arbeit zuschauen kann.

Röhrenlayout - Übersicht

ELKOs

Teile der Röhrenbestückung

Nach dem Abnehmen der Bodenplatte sieht man auf die restliche Elektronik

Zu den Röhren lässt sich anmerken, dass hier ein Paar klassische EL34 Röhren pro Kanal ihren Dienst verrichten. Damit kann man zunächst festhalten, dass es sich um solide Röhrentechnik handelt, aber nicht um irgendwelche Besonderheiten, die aufhorchen ließen. Gut ist es zumindest um die Alltagstauglichkeit der EL34 Röhren bestellt, die seit Jahrzehnten in extrem vielen Verstärkern weltweit ihrer Arbeit nachgehen. Wie die EL34 jeweils klingen, ist natürlich stark von der jeweiligen Peripherie abhängig, und hier sind wir später in den Klangtestreihen gespannt, wie sich hier die liebevolle Handarbeit und die selektierten anderen Komponenten des VTL IT-85 in der klanglichen Praxis auswirken.

Wie ist es um die Leistungswerte bestellt?

Mit 60 Watt pro Kanal befindet sich der Vollverstärker im unteren Bereich des Leistungsspektrums bei VTL, in der Praxis aber, dies sei schon jetzt versichert, kommt kein Leistungsmangel auf – auch das leistungsfähige Netzteil und insgesamt drei Transformatoren haben Anteil daran. Es sei denn, man hört wirklich mit exorbitant hohem Pegel. Für solche Anwendungen muss man dann doch auf eine VTL Vor-/Endstufenkombination zurückgreifen, soll es denn eine Röhrenkonstruktion sein, und dann wird es zwar exorbitant laut & gut, aber der Kontostand leidet arg.

Außer den EL34 finden sich noch sechs weitere Doppeltrioden im Aufbau des IT-85: Die ECC82 Röhre (auch als 12AU7 bekannt, zwei Stück), plus 4 x ECC81 (auch als 12AT7 bekannt).

Durch diesen Aufbau mit gepuffertem Ausgang ist garantiert, dass man auch einen Subwoofer oder eine Endstufe anschließen kann. Ebenso ist es möglich, die Endstufe des IT-85 ohne die Vorstufe zu nutzen. So kann man dann die Endstufen des VTL-Devices beispielsweise in einem Mehrkanalsystem verwenden.

Drehregler für die Lautstärke im Detail

Robuster Netzschalter

Durch die Anwinkelung des Terminals kann man die Lautsprecherkabel-/Stecker einfach befestigen

Vorne finden sich zwei sauber verarbeitete Drehregler für Quellwahl und Lautstärke. Zwei Kopfhöreranschlüsse, ein solider Netzschalter und die beiden Funktionstasten für "Prozessor" und "Mute" sind ebenfalls vorn untergebracht.

Kopfhörer-Enthusiasten kommen ebenfalls voll auf ihre Kosten und profitieren vom durchdachten Aufbau des VTL-Verstärkers. Der Kopfhörerverstärker wird von der Röhrenausgangsstufe und dem Ausgangstransformator der Leistungsverstärkersektion bedient. Dies sorgt dafür, dass der IT-85 auch ein Hochleistungskopfhörerverstärker mit reiner Röhrentechnik ist. Darüber hinaus lässt sich der IT-85 um separate Vor- oder Endverstärker, um einen Surround-Prozessor, einen Subwoofer, etc. erweitern. Die Endstufenkonfiguration des IT-85 kann problemlos umkonfiguriert werden. Der IT-85 wird im VTL-eigenen Werk in Kalifornien von Hand gefertigt. Das hohe Gewicht von 29,5 kg dokumentiert, wieviel hochwertige Materialqualität im IT-85 steckt.

Weitere Merkmale umfassen:

Handwerklich meisterlich ausgeführter röhrenbasierter Vollverstärker

Schlichte Fernbedienung im Lieferumfang

Dank genug Leistung für viele Lautsprecher geeignet

Reine aktive Röhrenleistungsendstufe mit gepuffertem Pre-Out

Hochklassiger Röhrenkopfhörerverstärker für Kopfhörer-Fans mit audiophilem Anspruch, automatische Abschaltung bei Nulllast im Kopfhörerkreis

Hochwertige VTL ST-85 Stromversorgungskomponenten sowie Ausgangs- und Leistungstransformatoren

Ferngesteuerte Regelung von Lautstärke und Stummschaltung, automatische Stummschaltung beim Ein- und Ausschalten

Einfach zugängliche Mess- und Einstellpunkte für die individuelle Ausgangsröhrenvorspannung auf dem Oberdeck

Frontplatte aus stranggepresstem, gefrästem Aluminium in Silber (Standard) oder Schwarz

Abgewinkelte Gehäuseform, um alle Schnittstellen zügig erreichen zu können

Hochwertig vergoldete VTL-Lautsprecherkabel-Anschlüsse und Cinch-Buchsen

Analoge Aufnahme-Schleife mittels Tape Out

Diskrete Vorverstärker-/Prozessor-Eingänge bzw. direkte Verstärkereingänge

Abnehmbares IEC-Netzkabel

Wenden wir uns den technische Daten zu.

Rückseite ohne Deckel

Röhrenbestückung: 4 x EL34, 4 x 12AT7, 2 x 12AU7

Ausgangsleistung: 60 Watt, 20Hz – 20kHz <3% THD: an 5 Ω

Kleinsignal-Frequenzbereich: <0.2% THD @ 1W), 0-60 kHz

Schaltung: Class AB1

Eingänge: 5x Stereo Cinch, Direkteingang zur Endstufe

Ausgänge: Lautsprecheranschlüsse, Pre-Out und Tape Out, Kopfhörerausgang

Eingangsempfindlichkeit: Line in: 180mV, Amp in: 575mV

Eingangsimpedanz: Line in: 20kΩ, Amp in: 135kΩ

Ausgangsimpedanz: Amp out: 1.55Ω, Headphone out: 16Ω, Preamp out: 400Ω

Lastwiderstand: Lautsprecher: 5 Ω, Kopfhörer: 50-500 Ω

Stromverbrauch: Standby-Betrieb: 200W, Volllast: 600W

Abmessungen: 40 x 28 x 17.75 cm

Gewicht: 29,5kg

