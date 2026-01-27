TEST: Teufel Event Sound System ROCKSTER 2 - die gelungene Neuauflage einer Ikone ?

Wir schwelgen etwas in Erinnerungen und springen zurück ins Jahr 2015. In diesem Jahr sorgte eine Pressemitteilung für Furore. Die Berliner Lautsprecherspezialisten kündigten damals den ersten ROCKSTER an, ein mobiles Event Sound System mit integriertem Hochleistungsakku.

Mittlerweile sind über 10 Jahre vergangen und der Ur-ROCKSTER erhielt im Jahre 2018 einige Optimierungen (siehe unser Test). Nun, zu Beginn des Jahres 2026, war es an der Zeit, eine komplette Neukonstruktion auf den Markt zu bringen. "Alles neu im Januar", dachten sich die Teufel-Ingenieure und sorgen bereits zu Jahresbeginn wieder für eine positive Überraschung: Der brandneue ROCKSTER 2 ist bei uns in der Redaktion eingetroffen, und wir sind jetzt schon gespannt, was die Neuauflage alles zu bieten hat.

Mit dem neuen ROCKSTER 2 legt Teufel nach und übernimmt vom Vorgänger zwar einige Ausstattungsmerkmale und das Grundkonzept. möchte aber laut Teufel- Angaben mehr Kontrolle, mehr Flexibilität und mehr Performance liefern. Zu den Merkmalen des ROCKSTER 2 gehören zum Beispiel DMX-Control für Lichtsysteme, ein 2-Kanal-DJ-Mischpult und zwei Bluetooth-Empfängern für paralleles Zuspielen. Hinzu kommen ein beleuchtetes Bedienpanel, umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten per Teufel Go-App und ein Anschluss- und Link-Konzept, das vom Karaoke-Abend bis zur großen Outdoor-Party alles abdeckt. Der ROCKSTER-Kenner merkt, dass der Ur-ROCKSTER schon erkennbar bleibt, aber der neue mit erweitertem Ausstattungsumfang dienen kann.

Der ROCKSTER 2 ist ab sofort für 1.199,99 EUR im Teufel Online-Shop oder in einem der zahlreichen Flagshipstores des Herstellers erhältlich. Für DJs, Alleinunterhalter oder einfach "Pegel-Lover" hat Lautsprecher Teufel noch ein Stereo-Set: Hier werden dann 2.279,99 EUR fällig.

Etwas verrückt ist die Tatsache, das wir den ROCKSTER 2 als Subwoofer einsetzen könnten, wenn zwei per Kabel angeschlossene Lautsprecher, wie z.B. den ROCKSTER NEO oder den ROCKSTER AIR 2, als Lautsprecher nutzen würden. Das würden wir gerne persönlich erleben - soviel ist jetzt schon klar.

Welche speziellen konstruktiven Merkmale bringt der ROCKSTER 2 mit?

Beim neuen Modell setzen die Teufel-Ingenieure auf einen hochbelastbaren Kompressionshochtöner mit optimierten Hochtonhorn, um die Höhen klar und differenziert reproduzieren zu können, ohne dabei harsch oder spitz zu werden, so führen die Berliner aus. Ob dies den Tatsachen entspricht, dazu später mehr in unserer Klangwertung. Ergänzt wird das Hochtonsystem um einen massiven und 380 mm messenden Tieftöner mit einer Grenzfrequenz von 36 Hz (-6dB). Die große Bassreflexöffnung, die sich auf der Rückseite befindet, minimiert darüber hinaus sehr effektiv Strömungsgeräusche. Den Antrieb des Lautsprechersystems übernimmt ein Class-D Verstärker mit 32-Bit-DSP von Texas Instruments, der über kräftige 440 Watt Gesamtleistung verfügt.

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Markantes Markenzeichen, das große rote "Teufel-T" an der Front des ROCKSTER 2

Sehen wir uns nun die Verarbeitungsqualität des Teufel ROCKSTER 2 genauer an. Das massive Gehäuse des portablen Event-Bluetooth-Systems besteht wohl aus Holz. Erfreulicherweise greift der ROCKSTER 2 die Designsprache des ROCKSTER NEO auf - man sieht auf den ersten Blick, das es sich um ein Teufel-Device der aktuellen Generation handelt. So verfügt der ROCKSTER 2 an der Frontpartie über ein massives Metallgitter, das die Lautsprecherchassis effektiv schützt. Das Abdeckgitter ist schwarz beschichtet und mittig platziert sitzt ein Teufel-Logo in rotem Farbton. Umlaufend um das Gitter ist, Teufel-typisch, ein roter Zierstreifen zu erkennen.

Das Gitter sind an der Front bombenfest angebracht, die Kantenbereiche sind allesamt sehr sauber und akkurat verarbeitet. Scharfe Kanten oder unsaubere Übergänge können wir bei unserem Testsample nicht feststellen.

Um den ROCKSTER 2 vor Umwelteinflüssen zu schützen, besitzt er eine IPX2 Zertifizierung. Diese schützt den großen Aktivlautsprecher vor leichten Regen und Staub. Noch mehr Schutz bietet die demnächst optional erhältliche "Protector"- Universalhaube. Als weiteres Zubehör bietet der Hersteller den optionalen ROCKSTER ROVER an. Dieser sorgt für eine erhöhte Postion des ROCKSTER 2 und ist unserer Meinung nach für Alleinunterhalter oder DJs eine sinnvolle Investition.

Der umlaufende rote Zierstreifen im Detail

Akkurat eingepasstes Metallabdeckgitter

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Saubere Detailverarbeitung

Damit sich der massive Bluetooth-Lautsprecher auch vielseitig einsetzen lässt, befinden sich auf der Geräteunterseite gummierte Standfüsse. Diese lassen sich entfernen, und die vier großen Transportrollen (zwei davon feststellbar), die sich im Lieferumfang befinden, können anstatt der Füße montiert werden. Für ein einfacheres Handling empfehlen wir die Montage dieser Rollen. Apropos Transport, links und rechts am Gehäuse befinden sich Tragegriffe, um den ROCKSTER von A nach B transportieren zu können, z.B. auf einem Festival auf losen Untergrund oder in ähnlichen Situationen. Allerdings sollte man den Transport zu zweit angehen. Warum, fragen sich bestimmt einige Leser - der Grund hierfür ist das üppige Gewicht von 42 kg. Die Dimensionen des ROCKSTER 2 sind wie folgt: 527 mm Breite, 978 mm Höhe und 576 mm Tiefe.

Seitlich angebrachte Transportgriffe

Die gummierten Standfüsse in der Detailsicht.

Diese lassen sich unproblematisch entfernen um die Transportrollen zu befestigen

Detailansicht mit montierten Transportrollen

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Bedienzentrale auf der Geräteoberseite

Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, verfügt der ROCKSTER 2 über ein 2-Kanal-DJ-Mischpult, das sich auf der Geräteoberseite befindet. Auf dieses zentrale Bedienelement möchten wir natürlich etwas genauer eingehen. Im oberen Teil hat Teufel Drehregler für die Eingangswahl 1 und 2 verbaut. Mittels Source 1 können wir zwischen den Eingängen, Bluetooth 1, Line In 1 sowie Instrument wählen. Der Drehregler besitzt eine straffe Rasterung und lässt sich dadurch sehr gut dosieren. Mittels Drücken wird der Eingang ausgewählt, und eine LED zeigt den gewählten Eingang an. Im rechten Teil untergebracht ist das Bedienrad für Source 2. Hier können wir die Eingänge Bluetooth 2, Line 2 und Line In 3 ansteuern. Zwischen den beiden Drehrädern befinden sich noch weitere Bedienelemente für den Mikrofoneingang. Der ROCKSTER 2 verfügt über das Voice-Clarity-Feature, das für eine klare Verständlichkeit z.B. bei Moderation, Ansagen oder auch beim Karaoke Abend sorgt.

Das Drehrad mit dem typischen "Teufel-T" ist für die Lautstärkeregulierung des Speakers zuständig. Dieses Bedienelement besitzt ebenfalls eine Rasterung und ein umlaufendes LED.Band zeigt den gewählten Lautstärkepegel an.

Daneben positionieren sich Drehregler, mit denen wir den Hochton-, den Mittelton- sowie den Bassbereich anpassen können. Zudem sind wir in der Lage, den Pegel eines jeden Kanals anzupassen. Natürlich sind die Bedielemenente für Source 1 und Source 2 vorhanden. Unter dem ROCKSTER-Schriftzug ist noch ein Schieberegler angebracht, das zum komfortablen Mischen gedacht ist.

Positiv erwähnen möchten wir die Tatsache, dass alle Bedienelemente beleuchtet sind. Bei Nichtnutzung des ROCKSTER 2 kann die Bedienzentrale mittels eines Deckels geschützt werden, natürlich inklusive klappbaren Scharnier.

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Teil 1 der Bedienelemente

.... sowie Teil 2

.... und Teil 3

Detailansicht mit geschlossenen Deckel

Die Rückseite des ROCKSTER 2

Wenden wir uns nun der Rückseite des Teufel ROCKSTER 2 zu. Im oberen Teil des Event-Speakers befindet sich ein Transportgriff, um den Standort des ROCKSTER 2 komfortabel zu verändern, wenn die Rollen montiert sind. Der Griff greift die Teufel-typischen roten Akzente auf. Eine Etage tiefer positioniert sich ein ROCKSTER-Schriftzug.

Der Transportgriff im Detail

Der ROCKSTER-Schriftzug

Anschlüsse und Bedienelemente, Teil 1

Auf der Rückseite des ROCKSTER 2 befinden sich zahlreiche Anschlüsse sowie weitere Bedienelemente. Wir beginnen oben links mit dem selbsterklärenden Power-Button, mit dem sich der ROCKSTER 2 ein- sowie ausschalten lässt. Der Knopf mit dem Blitz ist für die Akkuanzeige zuständig. Wird dieser betätigt, informieren vier LEDs über den Akkustand. Apropos Akku: Der ROCKSTER 2 verfügt über einen 3.900 mAh-Akku, der jederzeit und unkompliziert austauschbar ist. Der Akkupack garantiert Wiedergabezeiten von bis zu 15 Stunden (70 dB nach IEC) und besitzt einen Tiefentladeschutz sowie eine Schnellladefunktion. Geht dem ROCKSTER 2 dennoch mal der Saft aus, kann das Device jederzeit per Kabel betrieben werden und der Akku wird nebenbei geladen. Ebenfalls ist es möglich, den ROCKSTER 2 komplett ohne Akku mittels Netzbetrieb zu betreiben. Zudem verfügt der ROCKSTER 2 über eine ECO-Funktion, möchte man den Akkupack beziehungsweise die Nachbarn schonen. Der ROCKSTER 2 besitzt zudem eine Powerbank-Funktion. An der USB-C Buchse kann komfortabel ein Smartdevice geladen werden.

Eine Etage tiefer befindet sich der Party Link-Button. Dank der Party Link Funktion ist es möglich, den ROCKSTER 2 kabellos mit bis zu 100 geeigneten Speakern zu koppeln. Weiter geht es mit unseren Erläuterungen mit dem "Configuration"-Taster. Soll der ROCKSTER 2 als Solist verwendet werden, muss hier "Master" ausgewählt sein. Neu am ROCKSTER 2 ist der "Master Sub Mode". Der ROCKSTER 2 kann als Subwoofer für zwei per Kabel angeschlossene Lautsprecher, wie z.B. den ROCKSTER NEO oder den ROCKSTER AIR 2, fungieren. Zudem ist es möglich, zwei ROCKSTER 2 per Party Link Stereo kabellos zu verbinden. Mittels der Setup Taste können wir wählen, ob der ROCKSTER 2 einzeln betrieben wird, oder ob der jeweilige Lautsprecher als linker beziehungsweise rechter Kanal im Stereo-Setup eingesetzt wird.

Noch eine Etage tiefer befindet sich ein Schieberegler für die Auto-Power Auswahl und darauf folgt der Line In 1, an dem wir per Cinch Kabel weitere Zuspieler anschließen können. Weiter geht es mit dem Instrument In, und wie es bereits der Name erahnen lässt, handelt es sich hierbei um einen Mono-Instrumenteneingang, an der sich eine Gitarre oder ein Keyboard ins Setup einbinden lässt.

Anschlüsse und Bedienelemente, Teil 2

Fortfahren möchten wir mit den Anschlüssen und Bedienelementen im rechten Teil der Rückseite. Hier befindet sich die Lock-Taste, mit der sich das Mischpult sperren lässt, sowie eine Buchse für den Anschluss eines Kopfhörers inklusive des dazugehörigen Pegelreglers. Auch ein Balance-Regler ist dort untergebracht. Darunter lokalisieren wir den Anschluss für Lichtsysteme wie z.B. LED-Bars oder Lichtorgeln sowie den Knopf für die Aktivierung der DMX-Control. Rechts daneben ist ein Line-Out. Dieser dient für eine kabelgebundene Verbindung zu einem zweiten ROCKSTER 2 oder Ähnlichem. Eine Etage tiefer ist noch der Anschluss für ein Mikrofon, der Line In 2 sowie der Line In 3 zu finden.

Die Bassreflexöffnung in der Detailansicht

Gut geschützt hinter einer Abdeckung ist der Akkupack

Akkupack ohne Abdeckung

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