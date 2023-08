XXL-TEST: SHOKZ OpenFit - TWS mit speziellem, offenen Konzept und reichhaltiger Ausstattung

SHOKZ, im Jahr 2011 gegründet und bekannt für Knochenschall-Kopfhörer, hat nun erstmals ein Produkt ohne das für die Marke typische Kernmerkmal präsentiert. Die TWS-Hörer heißen "OpenFit" und sind laut Hersteller "Open-Ear True Wireless Earbuds". Nachdem die speziellen TWS in Berlin vorgestellt worden sind und wir dort schon mit ersten Eindrücken für den Test beginnen konnten, haben wir nun eine finale Beurteilung vorgenommen.

Technik und Ausstattung

Mit an Bord: Die SHOKZ "Direct Pitch" Technologie. Während die Ohren offen bleiben, was zu einem freien, sehr angenehmen Tragegefühl führt, wird trotzdem eine hervorragende Audio-Qualität inklusive einem nachdrücklichen Bass geboten. Genau das war bei ähnlichen Konzepten oft ein ernstzunehmendes Problem. Echte Basskraft gab es nicht, was uns beispielsweise bei den JVC Nearphones störte.

Modell in Beige

Kernmerkmal ist die AI-Geräuschunterdrückung (filtert Umgebungsgeräusche heraus und offeriert eine besonders klare Qualität bei Anrufen, war sehr komplex bei einem TWS dieser Bauart,, funktioniert aber in der Praxis gut. Bluetooth wurde in der Version 5.2 (kabellose Reichweite von 10 Metern, sehr stabile Verbindung unde geringer Energieverbrauch) verbaut, und bis eine zu 28 Stunden lange Wiedergabe (bis zu 7 Stunden Akkulaufzeit nach einmaligem Aufladen plus 3 zusätzliche Ladungen im Case) sind wirklich gute Werte, auch innerhalb des harten Konkurrenzumfelds. Zudem sind die OpenFit nach IP54 wasserresistent.

Leichte Ohr-Einheiten, hier die Innenseite

Das hätten wir aufgrund den doch relativ großen Ear-Units nicht gedacht: Die OpenFit-Earbuds wirklich leicht, nur 8,3 Gramm Gewicht sind tatsächlich wenig. Das erhöht den Tragekomfort weiter. Auch nach mehrstündigem Tragen stören die TWS nicht, sondern sitzen so bequem, dass man manchmal sogar vergisst, dass man sie noch trägt, wenn gerade keiner Quelle zugehört wird. Dieser ganze Tragekomfort kommt nicht von Ungefährt, denn der Kern des Ohrpolsters besteht aus einem zweischichtigen Flüssig-Silikon, das sich jeder Ohrform anpasst und daher auch bei langen Hörsessions äußerst angenehm ist.

SHOKZ verspricht einen vollen Bass

Bei einem solchen Konzept - wie eingangs bereits erwähnt - stets schwierig ist eine nachdrückliche Basswiedergabe. Auch diese Hürde hat SHOKZ beim neuesten Modell überwunden, verspricht der Hersteller. Wir werden dies später in den Testsequenzen überprüfen. Eine speziell gefertigte 18 x 11 mm messende dynamische Treibereinheit mit einer außergewöhnlich leichten Verbundmembran liefert die passenden Voraussetzungen, als System für einen vollen Bass kommt SHOKZ OpenBass zum Einsatz. Dabei handelt es sich um einen proprietären Algorithmus zur Verstärkung tiefer Frequenzen, das ist eine patentierte Technologie. Sie leitet die tiefen Frequenzen und deren akustische Auswirkungen auf direktem Wege zum Ohr. Die Dynamikbereich-Steuerung passt den EQ in Echtzeit dynamisch an, das sorgt für tadellosen Sound bei jeder Lautstärke.

Robustes Design

Die OpenFit-TWS sitzen zudem gut und sicher im Ohr. Dazu bei trägt das "Delphinologen-Ohrhakendesign mit integriertem 0,7 mm ultrafeinen, flexiblen "Memory Material"-Draht. Die TWS passen sich ausgezeichnet an die natürliche Form des Ohrs an. Das getrennte Design Earbud - Batterieeinheit balanciert das Gewichr des gesamten Systems sauber aus und sorgt so für die nötige Stabilität, bei gleichzeitig untadeligem Komfort.

