TEST: Marantz MODEL 30 - Hochwertiger Stereoverstärker mit feinem und kultiviertem Klang

Der Marantz MODEL 30 für 3.500 EUR ist wahlweise in klassischem Schwarz oder im für Marantz typischen Silbergold-Farbton zu haben. Er wurde in vielen Hörsessions von erfahrenen Marantz Soundmastern abgestimmt. Schon vor geraumer Zeit haben wir mit dem SACD 30n den optimal zum MODEL 30 passenden Zuspieler getestet. Allerdings kann man den MODEL 30 auch perfekt z.B. in Verbindung mit einem Plattenspieler verwenden. Eine sehr hochwertige Phono-Vorstufe für MM- und MC-Tonabnehmersysteme ist an Bord, und wie sich später in den Testreihen zeigen wird, sind die klanglichen Ergebnisse absolut überzeugend. Zu den Features des Marantz-Vollverstärkers gehört zudem ein ebenfalls akustisch starker Kopfhörerverstärker - verspricht der japanische Hersteller. Ob er uns auch tatsächlich überzeugen kann, haben wir im weiteren Verlauf des Testberichts herausgefunden.

Verarbeitung außen

Das für Marantz-Geräte typische Bullauge beherbergt im Falle des MODEL 30 das Display

Modern Musical Luxury Design im Detail: Die linke Seite der Frontpartie

Bedienelemente links: Eingangswahlregler, MM/MC-Umschalter, MC mit einstellbarer Impedanz. Es folgt der Bassregler

Bedienelemente rechts: Der nicht gerasterte Lautstärkedrehregler sowie die Drehrgler für Balance und Höhenjustage

Sehr edle, elegante Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse hinten, die die Ansprüche an die gehobene Preisklasse des MODEL 30 voll erfüllen

Wie schon angesprochen, ist der MODEL 30 im Modern Musical Luxury Design gehalten. Die Frontpartie besteht leider aus Kunststofff, das betrifft auch die beiden Paneele mit spezieller Oberflächenstruktur, die sich links und rechts von der Frontblende befinden. Die Bedienregler auf der Front, die die klassischen Funktionen Eingangswahl, MM/MC-Umschaltung, Bass, Höhen und Balance. Der Lautstärkedrehregler ist nicht gerastert, besteht aber wie auch die anderen Bedienelemente aus hochwertigem Aluminium. Die ganze Rückseite ist mit Kupferschrauben verschraubt, was den Eindruck von Hochwertigkeit weiter steigert.

Technik und Aufbau innen

Aufbau in der Übersicht

Das Vorverstärker-Board

Geschirmter Ringkerntransformator, der als Stromversorgung für die Vorstufe dient

Leistungsverstärker mit symmetrischem Aufbau

Schaltnetzteil für die Endstufen

Elektrolyt-Kondensatoren

Weitere Detailaufnahme des Innenlebens

Im Vollverstärker arbeiten digitale Endstufen und keine klassischen analogen Exemplare, obwohl der MODEL 30 bezüglich der Funktionalität und der Anschlussbestückung rein analog ausgelegt ist. Der MODEL 30 ist mit unabhängigen Stromversorgungen für den Vor- und den Endstufenteil ausgestattet, das sorgt für beste Voraussetzungen im Sinne der akustischen Reinheit. Die Leistungsdaten betragen 2 x 100 Watt an 8 Ohm sowie 2 x 200 Watt an 4 Ohm. Der Phonovorverstärker (für MM/MC-Systeme) offeriert drei wählbare Eingangsimpedanzen, auf die wir später nochmals eingehen werden. Ein High Gain HDAM Stufe mit besonders hochwertigem Aufbau ist für die Leistungsfähigkeit verantwortlich. Die im Haus entwickelte HDAM SA-3 Technologie (Hyper Dynamic Amplifier Module), die über streng selektierte Bauteile verfügt, wird in Kombinanation mit JFETs (Junction Field Effect Transistors) verwendet, um eine hohe Eingangsimpedanz garantieren zu können. Das Innere des Model 30 Vollverstärkers ist nach Sektionen unterteilt. Vorstufensektion, die erwähnten zwei unabhängige Stromversorgungen, und die Endstufen. So ist eine gegenseitige Beeinflussung der Baugruppen praktisch unmöglich. Noch lieber hätten wir hier ein Layout in verschiedenen Kammern gesehen. Für kurze Signalwege wurden die Endstufen in unmittelbarer Nähe zu den edlen, langzeitstabilen Lautsprecherkabel-Anschlüssen untergebracht.

Anschlüsse

Anschlüsse für die Phono MM/MC-Vorstufe

Cinch-Audioeingänge: CD (besonders hochwertig), Tuner, Line 1, Line 2, Recorder. Recorder-Cinch-Ausgang, Pre-Out für die Nutzung als Vorstufe, Power Amp-In

Der MODEL 30 besitzt besonders hochwertig ausgeführte Cinch-Eingänge für Phono und CD. Weitere analoge Cinch-Eingänge umfassen Tuner, Line 1, Line 2 und Recorder. Hinzu kommt ein Recorder-Ausgang (Cinch) und ein Pre-Out für den Anschluss einer externen Endstufe. Dank des Power Amp In-Anschlusses ist es genauso möglich, den Marantz als reine Endstufe zu verwenden.

Fernbedienung

Systemfernbedienung

Oberer Bereich

Unterer Bereich

Dem MODEL 30 liegt eine hochwertige Systemfernbedienung bei, die wir auch im Lieferumfang des SACD 30n finden. Daher stoßen wir auf zahlreiche Funktionstasten, die man für die Bedienung des MODEL 30 nicht benötigt. Den PHONO-Eingang kann man nur über die Verwendung der Input-Wipptasten anwählen, bei den dedizierten Eingangswahltasten, die sich im oberen Bereich befinden, ist er nicht vorhanden. Überhaupt sind diese dedizierten Eingangswahltasten für die Nutzung der Fernbedienung mit anderen kompatiblen Komponenten vorgesehen. Zentral untergebracht ist eine gut bedienbare Navigationseinheit mit sauber definiertem Druckpunkt - allerdings braucht man das Navigationskreuz für die Handhabung des MODEL 30 nicht. Nutzen in Verbindung mit dem MODEL 30 kann man, wie erwähnt, die Wipptasten für die Eingangswahl, die Tone/Balance-Taste, die Lautstärkeregelung, die Mute-Taste sowie den Knopf fürs Dimmen des Displays. Die Fernbedienung erzielt, was Arbeitswinkel und Reichweite angeht, sehr gute Ergebnisse.

